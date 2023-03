«Το ταξίδι μου ξεκίνησε σε μια βάρκα. Πέρασα έναν χρόνο σε έναν καταυλισμό προσφύγων και με κάποιο τρόπο κατέληξα εδώ στη μεγαλύτερη σκηνή του Hollywood», δήλωσε μεταξύ άλλων ο 51χρονος ηθοποιός

Μία από τις ομιλίες που μας συγκίνησαν περισσότερο στη χθεσινή απονομή των Oscars για το 2023, ήταν αυτή του Ke Huy Quan. Ο 51χρονος ηθοποιός κατάφερε να αποσπάσει το Oscar B' ανδρικού ρόλου, για το "Everything Everywhere All at Once", αφήνοντας πίσω ονόματα όπως αυτά του Brendan Gleeson, Brian Tyree Henry, Judd Hirsch, και Barry Keoghan, οι οποίοι επίσης ήταν προτεινόμενοι στην ίδια κατηγορία.

Κατασυγκινημένος ο Ke Huy Quan, παρέλαβε το χρυσό αγαλματίδιο από τον Harrison Ford, μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό και τα δάκρυα του. Η καριέρα του ηθοποιού ξεκίνησε ως παιδί, παίρνοντας ρόλο σε Indiana Jones περιπέτειες, ωστόσο για πολλά χρόνια δούλευε στο Hollywood, κυρίως στο backstage κομμάτι.

«Λένε ότι τέτοιες ιστορίες συμβαίνουν μόνο στις ταινίες», είπε δακρυσμένος ο Quan στα πρώτα του λόγια, κρατώντας στα χέρια το βραβείο του

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου συμβαίνει. Αυτό είναι το αμερικανικό όνειρο», είπε συγκινημένος. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Quan ξεκίνησε με τους γονείς του από το Βιετνάμ, για ένα καλύτερο μέλλον προς τις ΗΠΑ. Μάλιστα σε μικρή ηλικία, χρειάστηκε να μείνει και σε καταυλισμό προσφύγων.

«Το ταξίδι μου ξεκίνησε σε μια βάρκα. Πέρασα έναν χρόνο σε έναν καταυλισμό προσφύγων και με κάποιο τρόπο κατέληξα εδώ στη μεγαλύτερη σκηνή του Hollywood», συμπλήρωσε ο ίδιος και συνέχισε: «Η μαμά μου είναι 84 ετών και είναι στο σπίτι και παρακολουθεί. Μαμά, μόλις κέρδισα το Όσκαρ», δήλωσε κλαίγοντας και φιλώντας το χρυσό αγαλματίδιο.