Oscars 2023: Η Lady Gaga ξεβάφτηκε, φόρεσε ένα σκισμένο τζιν, πήρε το μικρόφωνο και καθήλωσε το κοινό

Χωρίς καθόλου μακιγιάζ, έκανε την ανατροπή και μάγεψε τα πλήθη

Η Lady Gaga ξεχώρισε με την εμφάνισή της στα φετινά Oscars, όπου ήταν υποψήφια στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού ταινίας για το "Hold My Hand" από το "Top Gun: Maverick".

Στο σαμπανιζέ χαλί, εμφανίστηκε με μία μαύρη τουαλέτα Versace κι ενώ θα περίμενε κανείς να κάνει μία ακόμη λαμπερή εμφάνιση πάνω στη σκηνή όταν ερμήνευσε το τραγούδι, εξέπληξε το κοινό. Η star φόρεσε ένα μαύρο T-shirt, τζιν και αθλητικά παπούτσια ενώ ήταν εντελώς άβαφη.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για την αγάπη. Ειδικότερα, είπε: «Είναι πολύ προσωπικό για μένα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Χρειαζόμαστε πολλή αγάπη για να προχωρήσουμε σε αυτή τη ζωή. Όλοι χρειαζόμαστε έναν ήρωα κάποιες φορές, υπάρχουν ήρωες γύρω μας σε απροσδόκητα σημεία. Αλλά, ίσως ανακαλύψετε ότι μπορεί να είστε ο ήρωάς σας, ακόμα κι αν αισθάνεστε σπασμένοι μέσα σας».

H Lady Gaga μάλιστα, χάρισε μια ακόμη viral στιγμή στα πλαίσια της τελετής, όταν έτρεξε να βοηθήσει έναν φωτογράφο που είχε πέσει στο κόκκινο χαλί.

Lady Gaga stops to help photographer who fell at the #Oscars. pic.twitter.com/4w4MNCO89X