Η Amanda Bynes κρατείται σε ψυχιατρική κλινική - Περπατούσε γυμνή στον δρόμο

Η πρώην ηθοποιός κάλεσε μόνη της την άμεσο δράση

H Amanda Bynes εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική νωρίς το πρωί της Κυριακής, λίγο αφότου περπάτησε γυμνή στους δρόμους του Λος Άντζελες. Μιλώντας στο TMZ, αυτόπτης μάρτυρας είπε πως η πρώην ηθοποιός, η οποία έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, χωρίς να φορά ρούχα, έκανε σήμα σε αυτοκίνητο και είπε στον οδηγό πως δεν ήταν καλά.

Η Bynes κάλεσε μόνη της την άμεσο δράση και μεταφέρθηκε στο κοντινό αστυνομικό τμήμα, όπου την εξέτασε ψυχίατρος και έκρινε απαραίτητη την κράτηση «5150». Ο συγκεκριμένος κωδικός αφορά σε άτομα που χρήζουν ψυχολογικής/ψυχιατρικής υποστήριξης, ενώ η κράτηση στην κλινική δεν ξεπερνά τις 72 ώρες.

Η Amanda Bynes έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Σχεδόν έναν χρόνο πριν, βγήκε από 8ετή κηδεμονία κι είχε πάψει τη χρήση ψυχοφαρμάκων. Τότε, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για «την αγάπη και τη στήριξη» που της έδειξαν εκείνο το διάστημα, ενώ οι γονείς της ήταν δίπλα της στην προσπάθεια να ξανακερδίσει την ελευθερία της.

