Olivia Wilde: Κατηγορεί τον Sudeikis πως δεν πληρώνει διατροφή για τα παιδιά, ενώ έχει μεγαλύτερο εισόδημα από εκείνη

Τι ζητάει η ηθοποιός από το δικαστήριο, με νέο επίσημο έγγραφο

Ένα δύσκολο διαζύγιο έχουν (και) το πρώην διάσημο ζευγάρι Olivia Wilde και Jason Sudeikis. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2011 σε πάρτι του «Saturday Night Live», ενώ το 2013 έγινε η πρόταση γάμου. Στη συνέχεια αποκτούν το πρώτο τους παιδί, τον 8χρονο σήμερα Οtis και δυο χρόνια αργότερα, την 6χρονη Daisy. Ωστόσο το 2020 οι δυο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με το δράμα του χωρισμού τους να γίνεται -πολύ- δημόσιο.

Olivia Wilde Claims Jason Sudeikis Is 'Not Currently Paying Child Support to Me' in Recent Filing https://t.co/QtmCU1PoEs