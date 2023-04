Όταν ο Ben Affleck μιλά ισπανικά, γίνεται άλλος (δηλαδή χαρούμενος) άνθρωπος

Ο Ben γίνεται Benito και ζούμε για αυτό

Όταν ο Ben Affleck μιλά ισπανικά, κάπου στον κόσμο γεννιέται ένα μωρό-νεράιδα. Ή αυτό είναι μία υπερβολή για να καταλάβεις πόσο μας άρεσε.

Πάντα, για να προωθήσει τις ταινίες του, εμφανίζεται σε κάποιο ισπανόφωνο μέσο. Κι ενώ τον έχουμε συνηθίσει λίγο σοβαρό, λίγο κατσούφη, λίγο λες και η χαρά μέσα του έχει πεθάνει, όταν μετατρέπεται σε Benito, όλα αλλάζουν.

Ήδη από τον Αύγουστο είχε ενθουσιάσει το Twitter.

Ben Affleck speaks Spanish like if he were raised in Tijuana pic.twitter.com/pUET9mLg9d