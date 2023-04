Η επιστροφή της Rachel McAdams: Ο νέος της ρόλος, οι ταινίες που απέρριψε και τα 10 χρόνια χωρίς σινεμά

«Σ’ αυτήν τη φωτογράφηση, φοράω εσώρουχα από λάτεξ. Αλλά έχω κάνει και δύο παιδιά. Αυτό είναι το σώμα μου, και πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να το περνάω αυτό στον κόσμο»

Αν έχεις δει Mean Girls και Notebook (που σίγουρα έχεις δει, στο 2023 βρισκόμαστε), η καρδιά σου κάπως αναπηδά όταν μαθαίνεις ότι η Rachel McAdams ετοιμάζει νέα ταινία. Κι όχι οποιαδήποτε ταινία, αλλά τη μεταφορά του βιβλίου Are You There God? It’s Me, Margaret, μίας ιστορίας που αφορά, μεταξύ άλλων, σ’ ένα 11χρονο κορίτσι που ανυπομονεί να μεγαλώσει το στήθος του, στη μεγάλη οθόνη.

«Σαν μηχανή για άρμεγμα» - έτσι αισθανόταν η McAdams στην αρχή. Είχε γεννήσει μόλις πέντε μήνες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα και χρησιμοποιούσε αντλία στήθους ανάμεσα στις λήψεις. Υποδύεται την Barb, τη μητέρα της Margaret και, μία μέρα, η ενδυματολόγος της πρότεινε να πάψει να φορά σουτιέν. «Η ειρωνεία είναι πως η Margaret ανυπομονεί να βάλει το σουτιέν της. Αλλά εγώ παίζω ένα κάπως άγριο παιδί, μία χίπισσα μαμά, καλλιτέχνιδα, που αρνείται να φορέσει σουτιέν σε όλη την ταινία», είπε. Κι ήταν σχεδόν άθλος, ειδικά επειδή θήλαζε ακόμη το μωρό της.

Mark Seliger/Bustle

«Θέλαμε να κάνουμε την Barb να μοιάζει με αληθινό άνθρωπο που ακόμη ανακαλύπτει τον εαυτό του, να τη βάλουμε σε κοινή τροχιά με τη Margaret».

Έχει περάσει μία δεκαετία από ότε που πρωταγωνίστησε σε μεγάλη παραγωγή. Είναι η πρώτη φορά από το 2017 που φωτογραφήθηκε κανονικά – για το Bustle, τώρα. Στα 44 της, πιο ώριμη από ποτέ τόσο καλλιτεχνικά, όσο κι ως άνθρωπος, ζήτησε να γίνει ελάχιστη επεξεργασία των λήψεων. «Μου αρέσει πολύ αυτή η αντιπαράθεση της ομορφιάς, της λάμψης, της φαντασίας και, μετά, της αλήθειας», είπε, εξηγώντας την αισθητική της.

«Σ’ αυτήν τη φωτογράφηση, φοράω εσώρουχα από λάτεξ. Αλλά έχω κάνει και δύο παιδιά. Αυτό είναι το σώμα μου, και πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να το περνάω αυτό στον κόσμο».

Έχει ρυτίδες γέλιου, της αρέσει που το πρόσωπό της έχει μεγαλώσει και δεν έχει καμία διάθεση να συζητήσει για πλαστικές και μπότοξ – ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, λέει, με απλά λόγια.

«Είναι εντάξει να είσαι στα καλύτερά σου και να δουλεύεις και να είσαι υγιής, αλλά αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Το μεγάλο διάλειμμα που έκανε από το σινεμά, τη βοήθησε να νιώσει, κατά κάποιον τρόπο, πιο φυσιολογική, ενώ παράλληλα τη γέμισε δύναμη. «Ήταν λες και ξαναπήρα τον έλεγχο. Και νομίζω κάπως με βοήθησε να μπω στον χώρο από διαφορετική είσοδο», δήλωσε.

Mark Seliger/Bustle

Από νωρίς έμαθε να βάζει όρια, ειδικά στα επαγγελματικά της. Και πάντα ήξερε τι δεν ήθελε να κάνει – όπως το 2016, όταν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί γυμνή για το Vanity Fair και αποχώρησε από το set. Λίγο μετά, μετακόμισε στον Καναδά κι άρχισε να απορρίπτει ρόλους σε μεγάλες ταινίες, όπως τα The Devil Wears Prada, Casino Royale, Mission: Impossible III, Iron Man, και Get Smart.

«Ένιωθα ένοχη που δεν εκμεταλλευόμουν τις ευκαιρίες που μου δίνονταν, επειδή ήξερα πόσο τυχερή ήμουν. Ήξερα, επίσης, ότι δεν ήταν αυτός ο χαρακτήρας μου και πως δεν έπρεπε να χάσω τα λογικά μου. Υπήρξαν σίγουρα φορές που και αγχώθηκα και αναρωτήθηκα αν τα πετούσα όλα στον αέρα, και γιατί το έκανα αυτό. Μου πήρε χρόνια να καταλάβω τι έκανα, ενστικτωδώς».

Η Rachel McAdams επιστρέφει, πιο δυνατή από ποτέ. Ετοιμάζεται να παίξει μία μαμά που είναι συμφιλιωμένη με τη σεξουαλικότητά της, είναι αμήχανη και δεν ζει μόνο για το παιδί της – και, απ’ ό,τι φαίνεται, αυτός ο ρόλος της πηγαίνει πολύ.