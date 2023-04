Ο Βen Affleck αποκάλυψε το ένα πράγμα που η JLo θέλει να αλλάξει πάνω του

Παράλληλα ο Ben Affleck, μίλησε και για τα «μυστικά νεότητας» της συζύγου του

Όσο κι αν αγαπάς τον άνθρωπό σου, όσο κι αν αποδέχεσαι τα όχι και τόσο καλά χαρακτηριστικά του, πάντοτε θα υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελες να διορθώσει (ακόμη και αν δεν το παραδέχεσαι). Έτσι και το ζευγάρι Jennifer Lopez - Ben Affleck.



Συγκεκριμένα ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στο show της Drew Barrymore για να μιλήσει για την νέα του ταινία «Air», αλλά και για το αγαπημένο του θέμα -τη σύζυγό του.



«Νομίζω πως θα ήθελε να είμαι πιο σύντομος και περιεκτικός, όταν μιλάω», είπε ο Ben Affleck, όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτό που θα ήθελε η JLo να αλλάξει πάνω του, ακόμη και αν δεν το παραδέχεται. «Δεν μου έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά φαντάζομαι πως είναι αυτό», συμπλήρωσε ο Affleck, αποκαλύπτοντας πως έχει την τάση να μιλάει ξανά και ξανά για το ίδιο θέμα, κάνοντας κύκλους.

Listen to Ben Affleck marvel over his "superhuman" wife, Jennifer Lopez, on "The Drew Barrymore Show." pic.twitter.com/HlkW99H05C