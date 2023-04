O Brad Pitt γίνεται οδηγός Formula 1 για νέα ταινία, με τη βοήθεια του Lewis Hamilton

Ο διάσημος ηθοποιός μόλις πήρε ειδική άδεια για να κάνει τον πρώτο δοκιμαστικό γύρο στο Grand Prix

Το να οδηγήσεις ένα από τα αγωνιστικά της Formula 1, που αγγίζουν τα 360 χλμ./ώρα δεν είναι και η πιο απλή υπόθεση -εκτός κι αν είσαι ο Brad Pitt. Ο διάσημος ηθοποιός στα 59 του έτη θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να γίνει πιλότος της F1, έστω και για τις ανάγκες μιας ταινίας.



Συγκεκριμένα ο Pitt συνεργάζεται με τον κορυφαίο πρωταθλητή της F1 Lewis Hamilton, ο οποίος έχει τον ρόλο του παραγωγού στο νέο εγχείρημα, για να γυρίσουν μια νέα κινηματογραφική παραγωγή που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον επόμενο χρόνο.

#BradPitt will allegedly go up against #LewisHamilton in the #BritishGrandPrix while filming his new film https://t.co/7dgt8usQms