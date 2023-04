Barbie: Ο Ryan Gosling αμφέβαλε για την «Ken-ενέργειά» του πριν δεχτεί τον ρόλο

«Ήταν σαν να ζούσα τη ζωή μου κανονικά και μια μέρα άνοιξα τα μαλλιά μου, ξύρισα τα πόδια μου και φόρεσα κατά παραγγελία ρούχα νέον και έκανα ρόλερ πατίνια στη Venice Beach», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Gosling

Ο Ryan Gosling μπορεί να επιλέχθηκε ως ο πιο κατάλληλος ηθοποιός για να υποδυθεί τον Ken αλλά ο ίδιος παραδέχτηκε πρόσφατα πως χρειάστηκε να κάνει μια βαθιά ενδοσκόπηση για να ταυτιστεί μαζί του.

Όπως αποκάλυψε, αρχικά είχε αμφιβολίες για το αν είχε την κατάλληλη «Ken-ενέργεια» για την ταινία Barbie, που υπογράφει σκηνοθετικά η μοναδική Greta Gerwig. «Γνώριζα τον Ken μόνο από μακριά. Δεν γνώριζα τον Ken μέσα μου», δήλωσε ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια του CinemaCon στο Las Vegas.

Ryan Gosling and Margot Robbie at #CinemaCon for #Barbie. pic.twitter.com/ynnjvaHpQa