Επικίνδυνες μαγειρικές; O Brooklyn Beckam, με τρύπιο παντελόνι, χαλάει ένα τέλειο σάντουιτς

Μην το κάνεις σαν το nepo baby

Η υπόθεση “nepo babies” είναι μεγάλη και πάντα έχουμε πολλά να πούμε και για αυτή. Από τη Lily-Rose Depp μέχρι τη Hailey Bieber, η νέα γενιά διασήμων που έγιναν διάσημοι (και) εξαιτίας των διάσημων γονιών τους είναι πολλοί, το έχουμε αποδεχτεί και κάπως πορευόμαστε στη ζωή. Κάποιοι το αξίζουν, άλλοι όχι τόσο – σε αυτούς ακριβώς θα σταθούμε, κυρίως επειδή μας χαρίζουν απλόχερα content στα social media το οποίο δεν ζητήσαμε ποτέ, αλλά απολαμβάνουμε. Και εδώ έρχεται το nepo baby που λατρεύουμε να μισούμε: Ο Brooklyn Beckham ο Πρώτος, γιος του David και της Victoria Beckham, που ζει τη δική του delusion week κάθε εβδομάδα, τα τελευταία 24 χρόνια.

Ο Brooklyn, λοιπόν, ανέβασε ένα βίντεο μαγειρικής, δηλαδή προετοιμασίας ενός τηγανητού σάντουιτς με τυρί, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Chosen Foods. Μέχρι εδώ, όλα καλά. Ή έτσι νόμιζες, επειδή το σωστό nepo baby δεν σε αφήνει ποτέ να μαντέψεις την επόμενη κίνησή του. Για λόγους που ελπίζουμε να παραμείνουν άγνωστοι, το παντελόνι του έχει μία αρκετά μεγάλη τρύπα στον καβάλο. Θα δυσκολευτείς να πάρεις το βλέμμα σου από πάνω της – δε θα σε αφήνει να συγκεντρωθείς στο τηγάνι, την ώρα που σωτάρει τα κρεμμύδια και τα μανιτάρια. Και σε κοιτάει πίσω, καθ’ όλη τη διάρκεια του reel.

Ετοιμάζει το φαγητό του, το κόβει στη μέση και φαίνεται πράγματι λαχταριστό. Κι εκεί που νομίζεις ότι τελείωσε, ο Πρωτότοκος της οικογένειας Beckham σε ξεγελάει. Παίρνει ένα φλόγιστρο και απλώς καίει το τέλειο χρυσαφί χρώμα του σάντουιτς. Γιατί; Κανείς δεν ξέρει. Άλλη μία απορία που γεννιέται χάρη σε αυτό το reel.

Ήταν ένα εμπορικό βίντεο. Αυτό σημαίνει πως έπρεπε να σταλεί εκεί στην Chosen Foods, να δουν αν τους κάνει, να δώσουν έγκριση και, τέλος, να δημοσιευθεί. Πώς πήρε έγκριση, άραγε; Να μία τρίτη απορία. Τι να έλεγαν, ωστόσο; «Ναι, Brooklyn, ωραία η ιδέα, ωραίο το πιάτο, αλλά μήπως να αλλάξεις παντελόνι;» - δεν λες κάτι τέτοιο, στον γιο της Posh Spice.

Γενικά είναι δύσκολο να αρνηθείς πράγματα στον γιο του David και της Victoria. Τώρα, δηλώνει σεφ και ανεβάζει TikToks που φτιάχνει μακαρονάδες με έτοιμη σάλτσα. Κάποτε, ήταν φωτογράφος – κι είναι αδύνατο να ξεχάσει κανείς το πρώτο (και μοναδικό) λεύκωμα που ανέδειξε το ταλέντο του.

His talents are unparalleled. What an inspiration #brooklynbeckham pic.twitter.com/pywaSX8z3d