«The Crown»: Οι πρώτες εικόνες του William και της Kate από την 6η σεζόν της σειράς

Στον ρόλο της Kate Middleton, η ηθοποιός Meg Bellamy και στον ρόλο του πρίγκιπα William, ο Ed McVey

Η 6η και τελευταία σεζόν του «The Crown», πλησιάζει και φαίνεται πως ο Peter Morgan έχει σκοπό να την κάνει αξέχαστη.



Να θυμήσουμε πως η σειρά μέχρι τώρα είχαν δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο που παρουσιάζεται η ζωή της βασιλικής οικογένειας, ιδιαίτερα στην 5η της σεζόν με την εισαγωγή της Lady D. Για την επερχόμενη 6η σεζόν, τα γυρίσματα εστιάζουν στα τέλη της δεκαετίας του '90. Δηλαδή σε καθοριστικά γεγονότα που έχουμε πιο έντονα στη μνήμη μας, όπως ο θάνατος της πριγκίπισσας Diana και η γνωριμία του William με την Kate.

Will & Kate's love story is coming to the sixth and final season of The Crown (via @toofab)https://t.co/txHdtahj04