H Miley Cyrus ποζάρει topless και ανακοινώνει το νέο της single

Τη βλέπουμε ξαπλωμένη στο κρεβάτι, φορώντας μόνο ένα τζιν

H Miley Cyrus ανέβασε μερικές topless φωτογραφίες της στο Instagram, για να ανακοινώσει το νέο της single. Η star ποζάρει ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, φορώντας μόνο ένα τζιν και καλύπτοντας το στήθος της με το χέρι της.

Η λεζάντα της ανάρτησης περιελάμβανε στίχους από το άλμπουμ του Endless Summer Vacation, κάνοντας τους fans να υποθέσουν ότι το επόμενο single της, "Jaded", θα κυκλοφορήσει σύντομα.





Ορισμένοι fans έδειξαν τον ενθουσιασμό τους και την ανυπομονησία τους για το νέο τραγούδι, ενώ άλλοι συνέδεσαν τους στίχους με το διαζύγιο της Cyrus από τον ηθοποιό Liam Hemsworth, υπονοώντας ότι ίσως έχει αναφορές στον χωρισμό τους.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 και χώρισαν τον Αύγουστο του 2019. Το τραγούδι Flowers κυκλοφόρησε την ημέρα των 33ων γενεθλίων του ηθοποιού, ενώ υπάρχει και μια ξεκάθαρη αναφορά σε ένα πραγματικό γεγονός που έζησαν όσο ήταν μαζί. Το σπίτι τους πήρε φωτιά το 2018 εξαιτίας της πυρκαγιάς Woolsey που ξέσπασε τότε στην Καλιφόρνια.

Η Miley ανακαλεί σε αυτό, αυτή την τραυματική εμπειρία, θέλοντας να μιλήσει για το πώς τελικά αγάπησε (καλύτερα) τον εαυτό της: «We were good, we were gold / Kind of dream that can’t be sold / We were right ’til we weren’t / Built a home and watched it burn» («Ήμασταν καλοί, ήμασταν από χρυσάφι, σαν όνειρο που δεν πωλείται. Ήταν όλα σωστά μέχρι που σταμάτησαν να είναι. Χτίσαμε ένα σπίτι και το είδαμε να καίγεται»).