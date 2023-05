H Michelle Obama «δεν άντεχε τον Barack για 10 χρόνια» κι εκείνος τώρα δίνει τη δική του απάντηση

«Σίγουρα βοηθάει να είσαι εκτός Λευκού Οίκου», είπε αναφερόμενος στην τωρινή τους σχέση

Ο Barack Obama σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξή στο CBS, παραδέχτηκε ότι τα παράπονα της Michelle Obama για τα πρώτα χρόνια του γάμου τους δεν ήταν άδικα.

Στα τέλη του 2022, η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είχε παραδεχτεί πως υπήρξαν στην κοινή τους ζωή, 10 χρόνια που «δεν μπορούσε να τον αντέξει». Όσο για το πώς κατάφεραν να αναζωπυρώσουν τη σχέση τους, απάντησε με ειλικρίνεια ότι «σίγουρα βοηθάει να είσαι εκτός Λευκού Οίκου». Ο Barack σήμερα όμως έχει βρει τις ισορροπίες ξανά και πλέον περνάει αρκετό ποιοτικό χρόνο με την σύζυγό του, βοηθώντας τον γάμο τους ώστε να είναι ευτυχισμένος.

Ο 61χρονος πολιτικός συνέχισε λέγοντας πως πλέον έχει λίγο περισσότερο χρόνο για να περνάει με τη σύζυγό του και πως κάτι τέτοιο βοηθάει να είναι ευτυχισμένος και πάλι ο γάμος τους.

Former President @BarackObama opens up about his relationship with @MichelleObama, after she revealed she didn’t like him for 10 years of their marriage: “Let me say this, it sure helps to be out of the White House.” https://t.co/hNA68lo1u1 pic.twitter.com/CQqmyO4e9G