Φεστιβάλ Καννών: «Επεισόδιο» με Tom Hanks και Rita Wilson στο κόκκινο χαλί

Ιδιαίτερα αναστατωμένος ο Tom Hanks στη χθεσινή του εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Στις Κάννες βρίσκονται οι Tom Hanks και Rita Wilson με αφορμή το ετήσιο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ. Ο διάσημος ηθοποιός και η συζύγός του, βρέθηκαν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Wes Anderson, Asteroid City, όπου αρχικά φάνηκαν ιδιαίτερα ευδιάθετοι μιας και χόρευαν κατά την είσοδο τους στην εκδήλωση. Σε κάποια στιγμή βέβαια, βλέπουμε και έναν άνδρα να κάνει χειρονομίες πίσω από το διάσημο ζευγάρι, το οποίο δεν είχε συνειδητοποιήσει το περιστατικό.

Tom Hanks and Rita Wilson dance together at the #Cannes premiere of #AsteroidCity. https://t.co/IdVkObloyc pic.twitter.com/3JTQTrymW2