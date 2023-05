Η Kim Kardashian κάνει το ίδιο δώρο γενεθλίων στα παιδιά της κάθε χρόνο και εξηγεί γιατί

«Ξέρω ότι το εκτιμούν», είπε χαρακτηριστικά

Η Kim Kardashian μπορεί να φημίζεται για το luxurious lifestyle της και τα μεγάλα επιχειρηματικά της βήματα, αλλά όταν θέλει να αγοράσει δώρα για τα γενέθλια των παιδιών της, προτιμάει την απλότητα.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast "On Purpose with Jay Shetty", η 42χρονη star αποκάλυψε ότι δίνει στα γενέθλια των παιδιών της (North, Saint, Chicago, and Psalm), από ένα γράμμα-ανασκόπηση όλης της χρονιάς και περιλαμβάνει διάφορες αναμνήσεις των περασμένων μηνών, όπως «ποιοι είναι οι φίλοι τους, ποιες χαζές λέξεις λένε, το αγαπημένο τους φαγητό, όλες τις ανοησίες που κάνουν αλλά και ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο που πέρασε».

Όπως είπε στον Jay Shetty: «Έχει τόση πλάκα να τα βλέπεις τώρα, όλα από τον πρώτο χρόνο. Ξέρω ότι θα το εκτιμήσουν. Ξέρω ότι θα εκτιμήσουν τα πάντα ακόμη κι αν έχουν σκεφτεί κάποιες φορές ότι ήμουν λίγο σκληρή μαζί τους. Το έκανα κι εγώ με τη μαμά μου και ξέρω ότι θα εκτιμηθεί».

Η Kim επίσης μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις της μητρότητας, αποκαλύπτοντας ότι «τα βράδια απλά κλαίω μέχρι να κοιμηθώ». Μιλώντας για τον ρόλο της ως γονέας, η Kardashian εξομολογήθηκε πως είναι ό,τι πιο δύσκολο και ταυτόχρονα «επιβραβευτικό» έχει κάνει ποτέ στη ζωή της.

«Υπάρχουν νύχτες που απλά κλαίω μέχρι να με πάρει ο ύπνος», εξομολογήθηκε η ίδια. «Πραγματικά μπορεί να υπάρχει ένας ολόκληρος "τυφώνας" μέσα στο σπίτι μου και εγώ να αναρωτιέμαι, τι πραγματικά συμβαίνει. Επικρατεί η απόλυτη τρέλα, αλλά αυτό είναι και το καλύτερο χάος», συμπλήρωσε η Kim αναδεικνύοντας τις δυο όψεις της μητρότητας.

«Όλοι λένε πως οι ημέρες είναι μεγάλες και τα χρόνια σύντομα, και αυτά είναι από τα πιο ειλικρινή λόγια. (Η μητρότητα) είναι η πιο ανταποδοτική δουλειά σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα που να σε προετοιμάζει. Δεν έχει σημασία πόσο περιμένεις, δεν μπορείς να είσαι ποτέ πραγματικά προετοιμασμένος γι' αυτό», είπε μεταξύ άλλων.



Aκόμη, αναφέρθηκε και στις στιγμές της καραντίνας πίσω στο 2020, δίνοντας λεπτομέρειες για «τρελές καταστάσεις». «Παρά το χάος των αντιπαραθέσεων, τελικά μαθαίνεις τόσα πολλά για τον εαυτό σου- πράγματα τα οποία κανείς δεν θα μπορούσε να σου δείξει πέρα από τα παιδιά σου».

Η Kim έχει αποκτήσει συνολικά 4 παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον Kanye West. Το πρώην ζευγάρι, έχει δυο κόρες την 9χρονη North και την 5χρονη Chicago, και δυο γιους, τον 7χρονο Saint και τον 4χρονο Psalm.