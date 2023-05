Η Shakira έχει σοβαρό πρόβλημα με τους παπαράτσι - Την καταδιώκουν συνεχώς μαζί με τα παιδιά της

«Το κυνήγι έχει μεταφερθεί από τη Βαρκελώνη, στο Μαϊάμι» αναφέρουν τα διεθνή μέσα

Τι και αν η διάσημη τραγουδίστρια έχει πλέον αποχαιρετήσει τη Βαρκελώνη και ζει μόνιμα στο Μαϊάμι μαζί με τα δυο της παιδιά, προκειμένου να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της; Φαίνεται πως δεν θα βρει εύκολα την ησυχία της. Σε αυτή τη μεταβατική και όχι τόσο εύκολη φάση, η Shakira πέρα από τη νέα αρχή, έχει να διαχειριστεί και το ενδιαφέρον των παπαράτσι που την ακολουθούν συνέχεια. Τόσο την ίδια, όσο και τα παιδιά της.



Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το διαζύγιο ανάμεσα σε Shakira και Pique (μαζί με όλο το παρασκήνιο), τα media δεν έχουν σταματήσει στιγμή να ασχολούνται με το πρώην ζευγάρι. Παπαράτσι ακολουθούσαν σε κάθε βήμα τους τόσο την τραγουδίστρια όσο και τον Pique.



Στο στόχαστρο όμως έχουν μπει και τα δυο αγόρια Σάσα και Μίλαν, οι οποίοι παρά το γεγονός πως έχουν προσαρμοστεί στο νέο τους σχολείο στις ΗΠΑ, έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους φωτογράφους. Αυτό το διάστημα βρίσκονται με τη μητέρα τους στο Μαϊάμι, ωστόσο μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς θα βρεθούν για την καλοκαιρινή περίοδο πίσω στην Βαρκελώνη, σύμφωνα με τη δικαστική διαπραγμάτευση.

Shakira with her kids in Miami [20.05.2023] pic.twitter.com/2wxT6O4wXv