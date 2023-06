Ryan Gosling: Η στιγμή που ένιωσε ότι θέλει να αποκτήσει παιδιά μόνο με την Eva Mendes

Η σπάνια αποκάλυψη του διάσημου ηθοποιού για την προσωπική του ζωή

Eva Mendes και Ryan Gosling έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την οικογένεια και την προσωπική τους ζωή. Οι δυο τους γνωρίζονταν για αρκετά χρόνια μέχρι τον Αύγουστο του 2011, όπου άρχισαν να είναι ζευγάρι.



Αυτό το διάστημα, ο Ryan βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα χάρη στον ρόλο του στην ταινία «Barbie», δίνοντας πολλές συνεντεύξεις στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις του, ήταν και αυτή στο περιοδικό GQ, όπου αναφέρθηκε στην Eva Mendes, αλλά και τη στιγμή που συνειδητοποίησε πως θέλει να αποκτήσει παιδιά μαζί της. Αλλά μόνο μαζί της.

Όταν μάλιστα οι δυο ηθοποιοί υποδύονταν τους γονείς στην ταινία «The Place Beyond the Pines», τότε ο Ryan κατάλαβε ακόμη περισσότερο ότι θέλει να προχωρήσει στη ζωή του, μαζί με την Mendes. «Και υπήρχαν στιγμές στο "The Place Beyond the Pines", όπου παριστάναμε πως ήμασταν οικογένεια και δεν ήθελα πλέον να υποδύομαι. Συνειδητοποίησα πως θα ήταν μία ζωή που θα ήμουν πολύ τυχερός να έχω», συμπλήρωσε ο Gosling.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός μίλησε και για το διάλειμμα του από την υποκριτική, το οποίο κράτησε περίπου 4 χρόνια. Ο ίδιος αποκάλυψε πως μετά τη γέννηση της δεύτερης κόρης του, ήθελε να αφοσιωθεί στα παιδιά και την οικογένεια του. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, την 7χρονη Amada Lee και την 8χρονη Esmeralda Amada. «Ήθελα να περάσω όσο χρόνο μπορούσα μαζί τους», εξομολογείται ο σταρ.

“After I met Eva, I realized that I just didn’t want to have kids without her. And there were moments on The Place Beyond the Pines where we were pretending to be a family, and I didn’t really want it to be pretend anymore.” - Ryan Gosling for GQhttps://t.co/488519paW9 pic.twitter.com/w8cvYK9jrj