Elliot Page: «Με την Olivia Thirlby κάναμε σεξ όλη την ώρα στα γυρίσματα του Juno»

Όσα έγραψε στα νέα του απομνημονεύματα ο διάσημος ηθοποιός

Με τίτλο «Pageboy» και 222 σελίδες, ο Elliot Page αφηγείται μέσα από το δικό του βιβλίο τη δική του ζωή, τους έρωτες, τηγ φυλομετάβαση, αλλά και την εμπειρία του με την υποκριτική.



Από τα σημεία του βιβλίου που έχουν τραβήξει και το ενδιαφέρον είναι ο έρωτας του με την συμπρωταγωνίστριά του Kate Mara, αλλά και οι αποκαλύψεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις που είχε με την Olivia Thirlby στα γυρίσματα της ταινίας «Juno». Όπως αναφέρει ο Elliot Page, η Olivia ήταν η «πρώτη γυναίκα με την οποία είχα μια κατάλληλα συναινετική σεξουαλική σχέση».



Ο Page, στην ταινία υποδύθηκε τον Juno MacGuff και η κωμωδία κατάφερε να κερδίσει Όσκαρ το 2007. Σε αυτά τα πλαίσια ο ηθοποιός θυμήθηκε τη συνάντησή του με τη Thirlby, που έπαιζε την καλύτερη φίλη του στην ταινία.

«Ήμασταν στην ίδια ηλικία, αλλά φαινόταν πολύ μεγαλύτερη, ικανή και συγκεντρωμένη. Σεξουαλικά ανοιχτή, μακριά από εκεί που βρισκόμουν τότε».

Στο βιβλίο, ο Page έγραψε ότι «η χημεία τους ήταν απτή» και ότι εκείνος ήταν «ντροπαλός» γύρω της. Η φιλική τους σχέση εξελίχθηκε γρήγορα και ο Elliot θυμάται ότι τον προσέγγισε και του είπε «Με ελκύεις πραγματικά» και εκείνος απάντησε το ίδιο. «Τότε αρχίσαμε να ρουφάμε ο ένας τον άλλον. Ανοιχτά. Αρχίσαμε να κάνουμε σεξ όλη την ώρα: στο δωμάτιο της στο ξενοδοχείο, στα τροχόσπιτά μας στη δουλειά, μια φορά σε ένα μικρό, ιδιωτικό δωμάτιο σε ένα εστιατόριο. Τι σκεφτόμασταν; Νομίζαμε ότι ήμασταν διακριτικοί», έγραψε. ο Elliot Page.

«Το να είμαι κοντά με την Olivia με βοήθησε να εξαφανιστεί η ντροπή μου. Δεν είδα ούτε μια λάμψη στα μάτια της και το ήθελα - είχα τελειώσει με τον να νιώθω άθλια γι' αυτό που είμαι».

Ο Elliot Page πρόσθεσε ότι κράτησε τη σχέση «κρυφή» και δεν είναι σίγουρος αν η μαμά του (που έμενε μαζί του σε ένα ξενοδοχείο στο Βανκούβερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας) είχε «υποψιαστεί κάτι» τότε.

