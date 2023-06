Megan Fox: H γεμάτη οργή απάντηση στην ομοφοβική επίθεση που δέχθηκαν οι γιοι της

«Τα έβαλες με τη λάθος μάγισσα» δήλωσε μεταξύ άλλων η διάσημη ηθοποιός

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Robby Starbuck, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter μια εικόνα της Megan Fox με τους τρεις γιούς της, κάνοντας λόγο για «κακοποίηση», επειδή η ηθοποιός αφήνει τα παιδιά της να φορούν ό,τι θέλουν.



«Αυτοί είναι οι γιοι της Megan Fox», αναφέρει ο Starbuck. «Ζούσαμε στην ίδια περιφραγμένη κοινότητα και τα παιδιά μας έπαιζαν στο πάρκο. Είδα δύο από αυτά να παθαίνουν νευρικό κλονισμό λέγοντας ότι αναγκάστηκαν από τη μαμά τους να φορέσουν κοριτσίστικα ρούχα, ενώ η νταντά τους προσπαθούσε να τους παρηγορήσει. Είναι καθαρή παιδική κακοποίηση. Προσευχηθείτε γι' αυτά».

These are Megan Fox’s sons. We used to live in the same gated community and our kids played at the park. I saw 2 of them have a full on breakdown saying they were forced by their mom to wear girls clothes as their nanny tried to console them. It’s pure child abuse. Pray for them. pic.twitter.com/k3ULKG7fFm