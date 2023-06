The Idol: Η πρώτη ερωτική σκηνή The Weeknd και Lily Rose Depp εξόργισε και αηδίασε το κοινό

Οι έντονες σκηνές σεξ με τον The Weeknd δεν ενθουσίασαν καθόλου

Πριν καν το «The Idol» κάνει πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του ΗΒΟ, είχαν ξεκινήσει τα σχόλια πως πρόκειται για μια «σκανδαλώδης και σαδομαζοχιστική» σειρά. Και όπως όλα δείχνουν, έτσι είναι, αφού στο δεύτερο κιόλας επεισόδιο η σειρά παρέδωσε πλούσιο σεξουαλικό περιεχόμενο ανάμεσα στον Abel Tesfaye (aka The Weeknd) και τη Lily Rose Depp. Το πρόβλημα, βέβαια, ήταν πως τα πάντα σε αυτή τη σκηνή ήταν λάθος.



Οι κριτικές έγιναν ακόμη πιο έντονες και σκληρές, με το σενάριο της σειράς να θεωρείται σεξιστικό και ξεπερασμένο και τον The Weeknd να ξενερώνει, μέχρι και να τρομάζει τους θαυμαστές του, ειδικά μετά τη συγκεκριμένη σκηνή.



Η σκηνή που έχει προκαλέσει τα εν λόγω σχόλια, αφορά τον Tedros (The Weeknd) και την Jocelyn (Depp), η οποία έχει αρχίσει να γίνεται έρμαιο της επιρροής του. Στην αρχή ο Tedros παρακολουθεί τη Jocelyn- ενώ περιγράφει τις δικές του σεξουαλικές επιθυμίες- να βάζει τα δάχτυλα της στο στόμα της και περπατώντας στο δωμάτιο να αναδεικνύει το σώμα της. Στη συνέχεια ακολουθούν φράσεις απείρου κάλλους από τον Tedros, τύπου «δείξε μου το μ**νί σου» ή ακόμη «τέντωσε αυτό το μικρό μ**νί».

Η σκηνή αυτή πέρα από το γεγονός πως θεωρήθηκε cringey, αμήχανη, σεξιστική και καθόλου αισθησιακή, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις προς το πρόσωπο του τραγουδιστή:



«Μετά από αυτό, δεν θα μπορέσω ποτέ ξανά, να δω τον The Weeknd όπως πρώτα». «Ο The Weeknd είναι τόσο διεστραμμένος». «Πρέπει κάποιος να τον βγάλει από αυτή τη σειρά επειγόντως». Κάποιοι χρήστες, σχολίασαν ακόμη και πως έχασαν τον σεβασμό τους προς τον διάσημο τραγουδιστή.



Να σημειωθεί πως σκηνοθέτης της σειράς είναι ο Sam Levinson, ο οποίος είχε αναλάβει και το άκρως επιτυχημένο «Euphoria». Στην παραγωγή του «The Idol» συμμετέχει και ο The Weeknd, ενώ η σειρά έχει ήδη χαρακτηριστεί κωμικοτραγική, με τις κριτικές να γίνονται όλο και χειρότερες όσο προχωράμε στα επεισόδια.



Όλα τα παραπάνω έρχονται να δικαιώσουν την αρχική ομάδα παραγωγής της σειράς, που έκανε παράπονα για χειραγώγηση, αναίτιες σκηνές πορνό και τοξικό εργασιακό περιβάλλον που οδήγησε σε μαζικές παραιτήσεις. Εν αναμονή του τρίτου επεισοδίου και των σχολιών που θα ακολουθήσουν τότε.