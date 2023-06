Julian Sands: Νεκρός ο αγνοούμενος ηθοποιός - Ταυτοποιήθηκε η σορός του

Ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα που βρέθηκαν στην Καλιφόρνια

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα λείψανα που βρέθηκαν το Σάββατο, στην περιοχή όπου γινόταν έρευνα για τον εντοπισμό του 65χρονου αγνοούμενου ηθοποιού Julian Sands, ανήκουν σε εκείνον.

Οι σχετικές εξετάσεις που έγιναν, έδειξαν ότι πρόκειται για τον Julian Sands, ο οποίος είχε εξαφανιστεί εδώ και πέντε μήνες, ενώ είχε πάει για ορειβασία στην Καλιφόρνια.

Να σημειωθεί ότι ο Sands είχε εξαφανιστεί στις 13 Ιανουαρίου, ενώ στην περιοχή υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Παρόλο που γίνονταν επίγειες έρευνες αλλά και από αέρος, δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος του, μέχρι και πριν από μερικές μέρες.

British actor Julian Sands confirmed dead after human remains found in Californian mountain range are identified https://t.co/OzwDsd8f3z

Ο Julian Sands γεννήθηκε στο Yorkshire της Αγγλίας. Ο φίλος και συνάδελφός του John Malkovich σύστησε τον Sands στη σύζυγό του, τη συγγραφέα Evgenia Citkowitz. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί, δύο παιδιά.

Ο 65χρονος ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός με ρόλους σε ταινίες όπως το The Killing Fields. Γρήγορα τον ξεχώρισε ο James Ivory, ο οποίος τον επέλεξε για την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος "A Room With A View". Η παραγωγή στην οποία συμμετείχε ο ηθοποιός κέρδισε Oscar, Bafta και Χρυσή Σφαίρα. Το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την χαρακτήρισε ως μία από τις 100 καλύτερες βρετανικές ταινίες.

The search for missing actor Julian Sands has come to a tragic end. pic.twitter.com/gif0U9TatN