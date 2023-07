Sex and the City: Το ψέμα που είπε ο Μπράντλει Κούπερ για να πάρει τον ρόλο στη σειρά

Ήθελε τόσο πολύ τον ρόλο, που αναγκάστηκε να πει ένα αθώο ψέμα

Νομίζεις ότι μόνο εσύ έχεις πει ψέματα σε βιογραφικό ή συνέντευξη προκειμένου να σε πάρουν στη δουλειά που ήθελες; Το έχει κάνει και ο Μπράντλει Κούπερ, γιατί κάπως έπρεπε να μπει στην τηλεόραση. Την αποκάλυψη την έκανε η Σίνθια Νίξον και όχι ο Κούπερ πάντως.

Η πρωταγωνίστρια του "And Just Like That" μίλησε στην εκπομπή "Watch What Happens Live" για τους guests (που δεν ήταν και λίγοι) στη σειρά που ξεκίνησε το 1998. «Ακόμα δεν πιστέυω ότι είχαμε τον τότε νέο Μπράντλει Κούπερ. Ήταν στην αρχή του 2ου κύκλου και απλώς πέτυχε την Κάρι σε ένα μπαρ ενώ βρισκόταν με άλλον, έφυγαν μαζί, φιλήθηκαν και εκείνη έφυγε από το αμάξι του».

Αμέσως μετά, μάς αποκάλυψε τη σχέση του Κούπερ με την οδήγηση, έτσι όπως της τη διηγήθηκε ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ. «Ήταν απεγνωσμένος να βρει δουλειά στην τηλεόραση και του είπε ψέματα ότι ξέρει να οδηγεί με ταχύτητες και όταν ήρθε η ώρα να βάλει μπρος το αμάξι, του είπε ότι δεν ξέρει πώς να το κάνει». Μάλλον επειδή στην Αμερική οδηγούσαν περισσότερα αυτόματα αμάξια.

Η αλήθεια είναι ότι ο Μπράντλει είχε μιλήσει για αυτή την εμπειρία το 2012, όπως και για το ότι δεν έχει βελτιωθεί η οδηγητική του ικανότητα. «Είχα μάθει να οδηγώ σε Volkswagen, μέχρι που μου έδωσαν μία κάμπριο Πόρσε και ήταν σαν να οδηγούσα λεωφορείο. Σαν να μην έφτανε αυτό, είχα συνοδηγό τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Ήταν 2 και μισή τη νύχτα, είχαν κλείσει τον συγκεκριμένο δρόμο στο Μανχάταν και εκατό άνθρωποι ούρλιαζαν το όνομά της.

Ήταν αυτή η πραγματικότητα που ονειρεύεσαι όταν τη βλέπεις σε ταινίες. Είχα το ίδιο άγχος με την πρώτη μου φορά στο θέατρο». Εμείς πάντως δεν έχουμε ξεχάσει αυτό το σύντομο πέρασμά του από τη σειρά.