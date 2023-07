Μπραντ Πιτ: Στις πίστες της Formula 1 για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας - Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Grand Prix της Βρετανίας

O Μπραντ Πιτ συνεχίζει τα γυρίσματα για την νέα του ταινία και μαθαίνει τα μυστικά οδήγησης, δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς

Μπορεί το Σαββατοκύριακο να έφτασε στο τέλος του, ωστόσο είχαμε μια εμφάνιση που προκάλεσε αίσθηση και θα συζητείται για πολύ ακόμη. Ο λόγος για τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος έχοντας στο πλευρό του, τον Λούις Χάμιλτον και τον Μαξ Φερστάπεν, είναι έτοιμος να κατακτήσεις τις πίστες της φόρμουλα 1, για χάρη της νέας του ταινίας.



Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, βρέθηκε στο Grand Prix της Formula 1 και συγκεκριμένα στην θρυλική πίστα του Silverstone, για τις ανάγκες των γυρισμάτων της «Apex» (όπως θα είναι το όνομα της νέας ταινίας), με σκηνοθέτη τον Joseph Kosinski του Top Gun: Maverick. Στην παραγωγή της, εμπλέκεται η ίδια η Formula 1 και ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Λούις Χάμιλτον.



Η «Apex» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Apple TV, τον επόμενο χρόνο, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη γνωστή η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας της. Το συνεργείο της ταινίας, μαζί με τον ηθοποιό, βρέθηκαν στο αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix με σκοπό να γυρίσουν τα απαραίτητα πλάνα, σε έναν αληθινό και ρεαλιστικό αγώνα.

Εκεί, η εμφάνιση του Πιτ, κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να ενθουσιάσει τους παρευρισκόμενους, ενώ ο ίδιος συνομίλησε με αρκετούς πιλότους της F1, βγήκε δεκάδες φωτογραφίες με τα συνεργεία των ομάδων και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

