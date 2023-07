Η Μάργκο Ρόμπι είπε «φτάνει» στο ροζ και μας ξάφνιασε με το look της στην παγκόσμια πρεμιέρα της Barbie

Η Μάργκο Ρόμπι, σαν μια σταρ του παλιού Χόλιγουντ στην παγκόσμια πρεμιέρα της Barbie, επέλεξε να μη φορέσει ροζ

Επιτέλους το press tour της πολυαναμενόμενης ταινίας Barbie έφτασε στο τέλος του. Η Μάργκο Ρόμπι και η ομάδα της μπορούν να ξεκουραστούν μετά την πολύμηνη περιοδεία τους για την προώθηση της ταινίας από το Σίδνεϊ μέχρι τη Σεούλ. Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε εχθές στο Μαλιμπού της Νότιας Καλιφόρνια, εκεί που βρίσκεται το αληθινό κουκλόσπιτο της διάσημης κούκλας.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Μάργκο Ρόμπι, αποφάσισε να μη φορέσει αυτή τη φορά το αναμενόμενο ροζ ή φούξια χρώμα και να κινηθεί σε πιο σκούρα παλέτα. Φυσικά και το look ήταν μια εξαιρετική αντιγραφή από τον οίκο Schiaparelli του φορέματος της Barbie Solo in the Spotlight του 1959. Ένα αστραφτερό στράπλες column φόρεμα σε μαύρο χρώμα, με τούλινο τελείωμα, σαν μια τουτού μπαλαρίνας ήταν το look που επέλεξε η Μάργκο μαζί με τον στιλίστα της, Άντριου Μούκαμαλ. Το outfit ολοκληρώθηκε με τα απαραίτητα μακριά opera γάντια, το Lorraine Schwartz διαμαντένιο κολιέ και φυσικά τα μαύρα peep-toe Manolo Blahnik mules. Fun λεπτομέρειες το κόκκινο τριαντάφυλλο πάνω στην τουτού και το ροζ μαντήλι στο χέρι της, που ήταν ακριβώς ίδιο με της κούκλας.

Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε μια ψηλή αλογοουρά με κύματα και στο μπροστινό μέρος είχε δημιουργήσει ένα σικάτο vang σήκωμα, ώστε να θυμίζει όσο το δυνατό περισσότερο το original χτένισμα της κούκλας. Το make up της το κράτησε σε απαλούς τόνους με extra κόκκινα χείλη. Καλή επιτυχία λοιπόν Barbie!

Δείτε στην παρακάτω gallery τι φόρεσε η Μάργκο Ρόμπι στην παγκόσμια πρεμιέρα!