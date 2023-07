H Ελίνα Σβιτόλινα πέρασε στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον αλλά έχασε τη συναυλία του Χάρι Στάιλς. Μετά όμως, την περίμενε μια έκπληξη

Η Σβιτολίνα είχε μια γλυκιά έκπληξη από τον Χάρι Στάιλς μετά τον αγώνα στο Γουίμπλεντον

H Ελίνα Σβιτολίνα, η Ουκρανή τενίστρια πέρασε στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον αλλά η πρόκρισή της τής κόστισε κάτι σημαντικό και αυτό ήταν η συναυλία του Χάρι Στάιλς. Μπορεί λοιπόν να απέκλεισε το Νο1 στον κόσμο, Ίγκα Σβιόντεκ με την εντυπωσιακή της εμφάνιση αλλά χρειάστηκε πρόσφατα να ανακοινώσει μέσω Instagram πως χαρίζει τα εισιτήριά της για τη συναυλία του, μιας και δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί.

Το Γουίμπλεντον τής χάλασε λοιπόν, τα σχέδια αλλά ο Βρετανός τραγουδιστής σκέφτηκε να της κάνει μία από τις ωραιότερες εκπλήξεις της ζωής της.

Ο Χάρι Στάιλς απάντησε λοιπόν στη δημοσίευση της Σβιτόλινα, προσκαλώντας τη σε μία από τις τελευταίες του συναυλίες.

Στη δημοσίευση που ανήρτησε η ίδια, ο Στάιλς σχολίασε και την προσκάλεσε να παρευρεθεί σε όποια θέλει από τις τέσσερις συναυλίες απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η παγκόσμια περιοδεία του.

"I hope Harry Styles is watching 🫶" 😂



Elina Svitolina had to sell her tickets so she could play tonight, sorry @Harry_Styles !#Wimbledon pic.twitter.com/BB1vtXfC5O