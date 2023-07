Τζόνα Χιλ: Νέες κατηγορίες εις βάρος του - Ηθοποιός τον κατηγορεί ότι την άρπαξε και τη φίλησε χωρίς τη θέλησή της

Λίγες ημέρες μετά τις κατηγορίες της πρώην συζύγου του Τζόνα Χιλ, για ναρκισσιστική συμπεριφορά, μισογυνισμό και χειραγώγηση, μια ακόμη ηθοποιός μιλά ανοιχτά για την προβληματική συμπεριφορά του διάσημου ηθοποιού

Η Σάρα Μπρέιντι, πρώην σύντροφος του Τζόνα Χιλ μίλησε δημόσια και ανοιχτά για την συναισθηματική κακοποίηση που δέχτηκε από τον διάσημο ηθοποιό, προκειμένου να βοηθήσει όλο και περισσότερες γυναίκες να φύγουν από κακοποιητικές σχέσεις. Χειριστικός, μισογύνης και νάρκισσος, της έκανε τη ζωή δύσκολη, δημιουργώντας πίεση και αισθήματα ντροπής, έχοντας παράλληλα απαιτήσεις για να διαγράψει τις φωτογραφίες της στα social media.

Συγκεκριμένα σε ένα στιγμιότυπο οθόνης που δημοσίευσε η Σάρα, έδειχνε τον Χιλ να περιγράφει τα «όριά του για μια ρομαντική συνεργασία» συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στο σερφάρισμα με άνδρες, στην ύπαρξη ακατάλληλων φιλικών σχέσεων, στο μόντελινγκ, στην ανάρτηση ορισμένων φωτογραφιών και στη διατήρηση φιλικών σχέσεων με γυναίκες από το παρελθόν της.

Για να δεις τα όσα δήλωσε η πρώην σύντροφος του Τζόνα Χιλ για την συμπεριφορά του, μπορείς να πατήσεις εδώ.

Αυτή τη φορά, τα λεγόμενα της Σάρα, έρχεται να επιβεβαιώσει και μια ακόμη ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του Nickelodeon. H Αλέξα Νίκολας μέσα από αναρτήσεις της στο twitter, μίλησε για την δική της εμπειρία με τον Χιλ, δηλώνοντας πως την άρπαξε βίαια και την φίλησε, παρά τη θέληση της.

Όταν εκείνη ήταν 16 ετών, είχαν βρεθεί σε ένα κοινό πάρτι. Τότε ο ηθοποιός την πλησίασε θέλοντας να της προσφέρει ένα τσιγάρο.



«Αφού διάβασα την αξιοθαύμαστη ανάρτηση της Σάρα Μπρέιντι για τον #JonahHill, πρέπει απλώς να πω ότι όταν ήμουν 16 ετών προσκλήθηκα σε ένα πάρτι στο σπίτι στο #justinlongs house όπου ζούσε με έναν ηθοποιό από το CSI Miami. Θα ψάξω αργότερα το όνομα και θα τον βρω», είπε αρχικά η Νίκολας.



«Δεν μου έδωσε το τσιγάρο που υποσχέθηκε και μετά καθώς γυρίζαμε πίσω στην πόρτα, τού το ζήτησα και δεν είπε τίποτα παρά με πέταξε στην πόρτα και μου έβαλε τη γλώσσα του στο λαιμό. Ήμουν τόσο τρομοκρατημένη που τον έσπρωξα από πάνω μου και έτρεξα μέσα», πρόσθεσε.

🧵After reading Sarah Brady’s admirable post about #JonahHill I just gotta say when I was 16 I got invited to a house party at #justinlongs house where he was living with some lame predator actor from CSI Miami. I’ll look up the name later and find him.