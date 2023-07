Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Η σύντροφος του μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας μετά τον τοκετό - «Παρέλυσε το πρόσωπο μου»

Η Τίφανι Τσεν μίλησε στο CBS για το σοβαρό πρόβλημα υγείας της, μια εβδομάδα μετά τη γέννηση της κόρης τους

Σίγουρα δεν είναι και η καλύτερη περίοδος για τον διάσημο ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος μπορεί να έγινε πατέρας για 7η φορά τον περασμένο Απρίλιο, ωστόσο πριν από μερικές ημέρες έχασε από την ζωή τον εγγονό του, Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ.

Αυτή τη φορά, η οικογένεια του έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, καθώς η σύντροφος του μίλησε για πρώτη φορά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, λίγο μετά τον τοκετό. Συγκεκριμένα η Τίφανι Τσεν έδωσε την πρώτη της αποκαλυπτική συνέντευξη και μίλησε για το κοριτσάκι που έφερε στον κόσμο. Η “Gia Virginia Chen De Niro” είναι το 7ο παιδί του Χολιγουντιανού ηθοποιού και γεννήθηκε στα 3,6 κιλά.

Τρεις μήνες μετά τον τοκετό όμως, η Τίφανι ακόμη δυσκολεύεται με ένα σύνδρομο το οποίο της προκαλεί παράλυση στο πρόσωπο. Η ίδια αποκάλυψε πως δίνει τον δικό της προσωπικό αγώνα, καθώς μόλις μια εβδομάδα μετά την γέννηση, άρχισε να έχει περίεργα συμπτώματα και τελικά να παραλύει ολόκληρο το πρόσωπο της.

Tiffany Chen, who recently gave birth to her first child with partner Robert De Niro, reveals her Bell’s palsy diagnosis exclusively to @GayleKing.



Their full interview airs tomorrow on CBS Mornings. pic.twitter.com/2O2eLngfWs