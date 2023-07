Η Ριάνα ενδίδει στην Barbiecore τάση και απογειώνει τα looks της εγκυμοσύνης της

Το κοινό ζητάει περισσότερα outfits από την εγκυμονούσα Ριάνα και εκείνη δίνει τον καλύτερο της εαυτό, λίγο πριν υποδεχτεί το δεύτερο παιδί της

Σε ένα ακόμη ρομαντικό δείπνο με τον Άσαπ Ρόκι βρέθηκε η Ριάνα κάτι το οποίο άλλωστε συνηθίζουν, και όπως κάθε φορά κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και τον σεβασμό μας, μέσα από την εμφάνιση της.

Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, και το outfit της, δεν έμοιαζε με κανένα απ' όσα έχουμε δει πρόσφατα. Φαίνεται πως η διάσημη τραγουδίστρια, άφησε για λίγο στην άκρη τα ψηλοτάκουνα και τις glam εμφανίσεις των τελευταίων ημερών και αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο casual αισθητική -η οποία όμως-, μόνο βαρετή δεν ήταν.

