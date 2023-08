Η Τόρι Σπέλινγκ ανέβασε φωτογραφίες με τα παιδιά της, από τη ζωή στο τροχόσπιτο

Σε κάποιες λήψεις, τα παιδιά της Τόρι Σπέλινγκ απολαμβάνουν τη θέα και είναι στην παραλία ενώ σε άλλες φαίνεται να κάθονται στην κορυφή του τροχόσπιτου ή με τα χέρια ανοιχτά σαν να θέλουν να πετάξουν

H Τόρι Σπέλινγκ, μένει πλέον σε τροχόσπιτο μαζί με τα πέντε παιδιά της μετά από κάποια οικονομικά προβλήματα, όπως αναφέρεται στα ξένα μέσα. Η 50χρονη σταρ πριν λίγες ώρες δημοσίευσε φωτογραφίες από το πώς περνούν όλοι μαζί εκεί χωρίς όμως τον σύζυγό της, Ντιν ΜακΝτέρμοτ με τον οποίο αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους μετά από 17 χρόνια γάμου.

Στο post που ανέβασε την Πέμπτη στο Instagram, τη βλέπουμε σε διάφορες στιγμές μαζί με τα παιδιά της ενώ στη λεζάντα γράφει «όσο έχουμε ο ένας τον άλλον». Σε κάποιες λήψεις, απολαμβάνουν τη θέα και είναι στην παραλία ενώ σε άλλες φαίνεται να έχουν ξαπλώσει στο τροχόσπιτο, να κάθονται στην κορυφή του ή με τα χέρια ανοιχτά σαν να θέλουν να πετάξουν.

Υπενθυμίζουμε ότι η Σπέλινγκ μεταφέρθηκε από την έπαυλη σε μοτέλ, και από μοτέλ σε τροχόσπιτο, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κόσμου, σχετικά με το πως συνέβη κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, η διάσημη ηθοποιός αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, έχοντας παράλληλα υποχρεώσεις και την ανατροφή των πέντε παιδιών της.



Από τη νέα της καθημερινότητα, έχουν κυκλοφορήσει πολλές εικόνες παπαράτσι με το νέο κατάλυμα της οικογένειας και η Τόρι Σπέλινγκ έχει απαθανατιστεί να μεταφέρει φαγητό αλλά και να μαζεύει τα παιχνίδια των παιδιών της. Το προηγούμενο διάστημα, η ηθοποιός είχε καταλύσει σε ένα φθηνό, για τα δεδομένα της, μοτέλ αλλά πλέον έχει εγκαταλείψει και αυτόν τον χώρο. Η ίδια, να σημειωθεί, ισχυρίστηκε πως εγκατέλειψε την υπερπολυτελή της κατοικία γιατί είχε μούχλα, που προκαλούσε σοβαρά προβλήματα υγείας στην οικογένεια.

