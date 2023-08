Η Κίκι Πάλμερ απάντησε στα σεξιστικά σχόλια του συντρόφου της περί μητρότητας με νέο τραγούδι. Και μετά τον χώρισε

Μαζί με το νέο τραγούδι της Κίκι, έφτασαν και τα πρώτα δημοσιεύματα για χωρισμό από τον σύντροφο της

Το όλο δράμα με την Κίκι Πάλμερ και τον σύντροφο της Ντάριους Τζάκσον, πήρε μεγάλες διαστάσεις τον περασμένο μήνα και συγκεκριμένα τον Ιούλιο. Τότε που η ταλαντούχα Κίκι, ανέβηκε στην σκηνή προκειμένου να συνοδέψει (φωνητικά) τον τραγουδιστή Άσερ, σε μια από τις συναυλίες του.

Όσο εκείνη έκανε την δουλειά της, έδινε την παράσταση της και απολάμβανε αυτό που έχει επιλέξει να κάνει, ο πρώην πλέον σύντροφος της, "την έκραξε” δημόσια γι’ αυτά που επέλεξε να φορέσει.

Keke Palmer shares photos of herself at the Usher concert following her boyfriend’s public rant shaming her outfit choice. pic.twitter.com/oBKoW8fh1X — Pop Base (@PopBase) July 6, 2023

Το συγκεκριμένο bodysuit της Κίκι, αποτέλεσε αφορμη για ένα δημόσιο σεξιστικό παραλήρημα από τον Τζάκσον, ο οποίος πήρε θέση και αποφάσισε να δείξει πόσο καταπιεστικός, μπορεί να είναι κανείς:

«Είσαι μάνα (δεν μπορείς να ντύνεσαι έτσι). Εγώ έχω ήθος και αρχές στις οποίες πιστεύω. Αυτή είναι η οικογένεια μου και με αντιπροσωπεύει», είχε γράψει σε ένα από τα tweet του αναφερόμενος στην εμφάνιση της Πάλμερ, σύντροφο και μητέρα του παιδιού τους.

Η Πάλμερ είχε επιλέξει να μη πάρει δημόσια θέση στα όσα είχαν συμβεί, ωστόσο το έκανε τώρα μέσα από ένα τραγούδι με τίτλο "Boyfriend". Όσο για το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού, είναι γεμάτο από λόγια και πλάνα, -όλο νόημα. Συγκεκριμένα, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός, συνεργάστηκε με τον Άσερ, δημοσιεύοντας εχθές το τραγούδι τους.

Πέρα από τους στίχους, οι οποίοι πρόκειται για μια ξεκάθαρη αναφορά στον πρώην σύντροφο της, ο τρόπος που κλείνει το βίντεο, είναι μια ακόμη ξεκάθαρη αναφορά στον Τζάκσον και τις συντηρητικές του αντιλήψεις.

Keke Palmer takes dig at ex Darius Daulton in Usher’s music video for new single, “Boyfriend”:



“Dammit, I missed the show! Shit, I’m so tired… I’m a mother after all.” https://t.co/N9CMZwYOot August 16, 2023

Στο βίντεο κλιπ την βλέπουμε ξαπλωμένη να δηλώνει πως είναι κουρασμένη σε σημείο που ξέχασε τις υποχρεώσεις της. «Στο κάτω - κάτω είμαι μάνα», ακούγεται να λέει η ίδια κλείνοντας το μάτι. Μαζί με την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ, έχουν κυκλοφορήσει και τα πρώτα επίσημα δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για χωρισμό ανάμεσα στο ζευγάρι.

After Darius Jackson publicly criticized Keke Palmer’s choice of attire at a July Usher concert, the pair—who share son Leodis—officially ended their relationship. https://t.co/WAuHH25KHb — E! News (@enews) August 17, 2023

Όσο για την Πάλμερ ενδυναμωμένη και γνωρίζοντας την αξία της, φαίνεται ότι γλίτωσε από τον Τζάκσον, τις καταπιεστικές αρχές του, την έντονη κριτική του για το τι θα πρέπει να φοράει η σύντροφος του, για το πως θα παρουσιάζεται και θα αντιπροσωπεύει την οικογένεια του, και κυρίως από την μεγάλη ανάγκη του για έλεγχο και εξουσία.

Η διάσημη τραγουδίστρια που απέκτησε μαζί του και ένα παιδί στις αρχές του έτους, συνεχίζει την καριέρα της, κάνοντας αυτά που πραγματικά θέλει, έχοντας απομακρύνει τον Τζάκσον από την ζωή της. Από την άλλη μεριά ο Τζάκσον προσπαθεί “να προχωρήσει και να αφοσιωθεί στην υποκριτική”, όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα.