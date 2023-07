Κίκι Πάλμερ: Ο σύντροφός της συμφωνεί με τη δημόσια κριτική για την εμφάνισή της - «Είσαι μάνα»

Για τον σύντροφο της Κίκι Πάλμερ, οι μητέρες δεν μπορούν να φορέσουν σέξι σύνολα - Τα σχόλια για την εμφάνιση της

H Κίκι Πάλμερ εμφανίστηκε την περασμένη Τετάρτη στο «Las Vegas Residency», παρέα με τον Άσερ, για μια κοινή μουσική εμφάνιση. Η ίδια είχε επιλέξει ένα εκπληκτικό, μαύρο bodysuit συνδυασμένο με επίσης μαύρη διαφάνεια, το οποίο αναδείκνυε υπέροχα το σώμα της. H διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια κατάφερε να κλέψεις τις εντυπώσεις, ενώ η εμφάνιση της ενθουσίασε το κοινό και τους θαυμαστές.

Ορισμένοι ωστόσο «προσβλήθηκαν» από τις επιλογές της Πάλμερ και έσπευσαν να ξεκινήσουν ένα ακόμη σεξιστικό παραλήρημα, για το πως θα έπρεπε να ντύνεται μια celebrity, η οποία είναι και μητέρα.



Το κορυφαίο όλων όμως, είναι πως ο σύντροφος της, με τον οποίο απέκτησαν πρόσφατα και παιδί, δεν υποστήριξε την ίδια -αλλά τα σεξιστικά σχόλια. Συγκεκριμένα, ο Ντάριους Τζάκσον δεν ντράπηκε να υποστηρίξει πως μια διαφάνεια που φόρεσε η Πάλμερ, δίνει κακή εντύπωση για την οικογένεια του.



Ο Τζάκσον όμως, δεν έμεινε μόνο εκεί. Άφησε να υπονοηθεί πως μια μητέρα, δεν μπορεί να φορέσει ένα σέξι σύνολο.



«Ζούμε σε μια γενιά, όπου ένας άνδρας μιας οικογένειας δεν θα ήθελε η γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του, να δείχνει τα κωλομέρια της για να ευχαριστήσει τους άλλους, και επίσης (ο άνδρας) δέχεται κριτική για το πόσο κακία βγάζει», έγραψε ο ίδιος στο Twitter, προς απογοήτευση όλων.



«Αυτή είναι η οικογένεια μου και αυτό που με αντιπροσωπεύει. Εγώ έχω στάνταρς και αρχές στις οποίες πιστεύω. Αυτά ήταν όσα είχα να πω», κατέληξε.

We live in a generation where a man of the family doesn’t want the wife & mother to his kids to showcase booty cheeks to please others & he gets told how much of a hater he is.



This is my family & my representation. I have standards & morals to what I believe.



I rest my case.