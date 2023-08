Μάργκο Ρόμπι: Τρυφερές αγκαλιές και φιλιά στον σύντροφο της, σε γνωστή παραλία της Σίφνου

H Μάργκο επέλεξε για φέτος ελληνικό καλοκαίρι, και δεν το αποχωρίζεται

H Μάργκο Ρόμπι δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσει τις διακοπές της στην Ελλάδα, και μετά την Κρήτη, την Αθήνα και την Φολέγανδρο, συνεχίζει τα μπάνια της στο νησί της Σίφνου.

Η διάσημη ηθοποιός, δείχνει να είναι σε ιδιαίτερα καλή διάθεση, και να απολαμβάνει πολύτιμη ξεκούραση μετά τα απαιτητικά γυρίσματα για την ταινία της Barbie. Αυτή τη φορά, ο φακός δεν την εντόπισε σε κάποιο μαγαζί του κέντρου, να απολαμβάνει ελληνικό φαγητό, αλλά σε διάσημη παραλία της Σίφνου, όπου έκανε τις βουτιές της παρέα με τον σύζυγό της Tom Ackerley.

Οι δυο τους σπάνια επιλέγουν να εμφανιστούν μαζί, ενώ είναι παντρεμένοι από το 2016, και όλα δείχνουν πως μέχρι και σήμερα παραμένουν κοντά και ερωτευμένοι.

Όσο για την εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού στην Σίφνο, η Μάργκο άφησε για λίγο την barbiecore τάση και τις έντονες ροζ αποχρώσεις, και βρίσκεται σε μια πιο μίνιμαλ διάθεση. Με ένα λευκό ολόσωμο μαγιώ, έκανε τα μπάνια της μοιράζοντας αγκαλιές και φιλιά με τον Τομ, ενώ στην συνέχεια μπήκαν σε ένα ακόμη πλοίο της γραμής, για τον επόμενο προορισμό τους.

