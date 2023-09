H Ντούα Λίπα μίλησε για τις σχέσεις και την ερωτική ζωή και τα είπε καλύτερα από τον καθένα

«Πώς γίνεται κάποιος να μην συζητά για τις σεξουαλικές ανάγκες του με τον σύντροφό του;» αναρωτιέται η Ντούα Λίπα

Μπορεί να είναι μόλις 28 χρονών, ωστόσο η Ντούα Λίπα γνωρίζει καλά από ανθρώπινες σχέσεις, έχοντας αφήσει πίσω της περιορισμούς, ενοχές και ντροπές και έχει μάθει να απολαμβάνει απλόχερα αυτό που της συμβαίνει. Πιο συγκεκριμένα, η διάσημη τραγουδίστρια μετά τις διακοπές της στην Ελλάδα και την Αλβανία, βρέθηκε καλεσμένη σε podcast και μίλησε ανοιχτά για ένα θέμα, το οποίο λίγο - πολύ, ενδιαφέρει τους πάντες.



Ερωτική ζωή, ερωτικές σχέσεις και σεξουαλικές ανάγκες. «Πώς γίνεται κάποιος να μην συζητά για τις σεξουαλικές ανάγκες του με τον σύντροφό του;» αναρωτιέται αρχικά η Λίπα, αναφερόμενη στις ντροπές και τις ενοχές που υπάρχουν γύρω από το σεξ και δυσκολεύουν τις συζητήσεις ανάμεσα σε ζευγάρια.



«Είναι παράδοξο να μην μιλάς για τις σεξουαλικές ανάγκες σου με τον άνθρωπο που κάνεις σεξ», συνέχισε η 28χρονη τραγουδίστρια. «Το να μην μιλάς για το σεξ με τον άνθρωπο που κάνεις σεξ είναι μια περίεργη ανωμαλία στα δικά μου μάτια. Για το συγκεκριμένο θέμα μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα, αφήνοντας πίσω την ενοχή και την ντροπή που το περιβάλλει».

«Να είμαστε διασκεδαστικοί και να διατηρούνται τα πράγματα φρέσκα, να βρίσκουμε τρόπους να είμαστε περίεργοι για τον σύντροφό μας», σημείωσε η τραγουδίστρια. «Τα περισσότερα από αυτά που διαβάζω για τις σχέσεις αυτές τις ημέρες αφορούν τη “φάση του συγκάτοικου”, όταν νιώθεις σαν να ζείτε μαζί, αλλά δεν ενδιαφέρεσαι ερωτικά πλέον. Τι μπορείς να κάνεις για να διασφαλίσεις ότι δεν θα πεθάνει ποτέ το ενδιαφέρον σου μέσα στη σχέση;

Σε άλλο σημείο, η Ντούα Λίπα μίλησε για τα dating apps και τι την απομακρύνει από αυτά. «Έχω πολλούς φίλους σε dating apps και κάποιες φορές αυτό έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι σέξι να μην υπάρχει η αβεβαιότητα. Υπάρχει κάτι για το άγνωστο, που είναι συναρπαστικό», δήλωσε σχετικά με όσα προσελκύουν τον κόσμο στον dating κόσμο των εφαρμογών.

