Έμα Στόουν και Γιώργος Λάνθιμος γύρισαν μαζί, κρυφά, νέα ταινία στην Ελλάδα

Το ντουέτο Λάνθιμος - Στόουν συνεχίζει ακάθεκτο με 5η ταινία στα σκαριά

Πρόκειται για ένα από τα πιο δυνατά ντουέτα μεταξύ σκηνοθέτη και ηθοποιού. Ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έμα Στόουν, συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 2018, με την ταινία «Η ευνοούμενη (The Favorite)». Έκτοτε, έχουν έρθει πολλές ακόμη επιτυχίες, όπως η «Βληχή (Bleat)», το «Poor Things» και το «AND».



Σειρά όμως, έχει μια ακόμη ταινία, η οποία έρχεται 5η κατά σειρά από τους δυο ταλαντούχους καλλιτέχνες και μάλιστα, όπως ομολόγησαν γυρίστηκε κρυφά στην Ελλάδα.

Yorgos Lanthimos and Emma Stone secretly shot their fifth movie together: https://t.co/oVjL5TgJ4o pic.twitter.com/dCHyXU3rrr