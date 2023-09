Η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ υποστήριξαν έναν βιαστή, ζήτησαν συγγνώμη, αλλά δεν έπεισαν κανέναν

Τι συμβαίνει με το πολυσυζητημένο «απολογητικό βίντεο» από τους Κούτσερ και Κούνις;

Η στιγμή που η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ απογοητεύουν τους θαυμαστές τους, αλλά και το ευρύτερο κοινό έχει φτάσει -και ομολογουμένως έχει επηρεάσει έντονα την σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός Ντάνι Μάστερσον, βρέθηκε ένοχος για δυο βιασμούς γυναικών και καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Λος Άντζελες σε τουλάχιστον 30 χρόνια φυλάκιση, έως και ισόβια. Η συγκεκριμένη είδηση όμως, δεν αφορά μόνο τον Ντάνι Μάστερσον, αλλά και πολλά ακόμη άτομα τα οποία εμπλέκονται στις δίκες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι να καταδικαστεί.

Κάποια από τα πρόσωπα αυτά, είναι και οι δυο διάσημοι ηθοποιοί Άστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις. Το διάσημο ζευγάρι, είχε πολύ στενές σχέσεις με τον Μάστερσον, καθώς είχαν πρωταγωνιστήσει μαζί στη διάσημη κωμική σειρά «That '70s Show». Οι τρεις τους μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, διατηρούσαν φιλικές σχέσεις εδώ και είκοσι χρόνια. Γι’ αυτό άλλωστε πήραν και την απόφαση να υποστηρίξουν στο δικαστήριο με γραπτές επιστολές, τον χαρακτήρα του καταδικασμένου πλέον Μάστερσον.

Ashton Kutcher and Mila Kunis wrote letters in support of Danny Masterson, who ended up being sentenced to 30 years in prison for raping two women.



Ashton reportedly called him a ‘role model’ while Mila commented on his ‘exceptional character.’ pic.twitter.com/b3MkLf5HfM September 8, 2023

Τόσο ο Άστον, όσο και η Μίλα είχαν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον συνεργάτη τους, την στιγμή που κατηγορούνταν για 3 βιασμούς που συνέβησαν την περίοδο του 2001 - 2003.

Οι επιστολές του Άστον Κούτσερ και της Μίλα Κούνις υπέρ του Μάστερσον στο δικαστήριο

«Ως φίλος, ο Ντάνι υπήρξε μόνο θετική επιρροή για μένα. Είναι ένας εξαιρετικά ειλικρινής και σκόπιμος άνθρωπος», ανέφερε ο Κούτσερ, σε επιστολή που παρέδωσε στο δικαστήριο, προσθέτοντας ότι ο Μάστερσον αποτέλεσε «πρότυπο» για εκείνον. «Το ότι δεν έπεσα στην τυπική ζωή του Χόλιγουντ με τα ναρκωτικά το αποδίδω άμεσα στον Ντάνι», συνέχισε. «Κάθε φορά που συναντούσαμε κάποιον ή αλληλεπιδρούσαμε με κάποιον που έπαιρνε ναρκωτικά, μας ξεκαθάριζε ότι δεν θα ήταν καλό άτομο για να είμαστε φίλοι».

Ο 45χρονος Κούτσερ ολοκλήρωσε την μακροσκελής επιστολή του δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει ότι ο 47χρονος Μάστερσον «βλάπτει συνεχώς την κοινωνία» και δήλωσε ότι το να μεγαλώσει η 9χρονη κόρη του Μάστερσον χωρίς πατέρα είναι από μόνη της μια «τριτογενής αδικία».

Στα ίδια πλαίσια κινήθηκε και η Μίλα, αναφέροντας τότε:

«Η στοργική του φύση και η ικανότητά του να προσφέρει καθοδήγηση ήταν καθοριστική για την ανάπτυξή μου τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο», έγραψε η 40χρονη ηθοποιός, ενώ συμμερίστηκε τα συναισθήματα του συζύγου της σχετικά με τον Μάστερσον που την κρατούσε μακριά από τα ναρκωτικά.

«Επιπλέον, ο Ντάνι επιδεικνύει σταθερά μια βαθιά αίσθηση ευθύνης και φροντίδας για τους γύρω του», δήλωσε.

In their letters to the judge ahead of Danny Masterson's sentencing, Ashton Kutcher and Mila Kunis wrote about their co-star’s drug-free lifestyle. During the trial, prosecutors said Masterson drugged women before sexually assaulting them. https://t.co/brRpMnBXOU — Variety (@Variety) September 8, 2023

Όταν όμως έγινε γνωστή η απόφαση του δικαστηρίου, όπου αποδείχθηκε ότι ο Ντάνι είναι ένοχος για βιασμούς και καταδικάζεται σε 30 χρόνια φυλάκισης η θέση της Μίλα και του Άστον, άλλαξε. Να σημειωθεί πως στην όλη υπόθεση του Μάστερσον, εμπλέκεται και η εκκλησία της Σαϊεντολογίας.

Μαθαίνοντας την απόφαση του δικαστηρίου, το διάσημο ζευγάρι θέλησε να απολογηθεί για τις επιστολές που υποστήριζαν τον χαρακτήρα του 47χρονου Ντάνι, και θέλησαν να δηλώσουν πως είναι κοντά στα θύματα, μέσα από ένα βίντεο τους.

«Έχουμε επίγνωση του πόνου που προκλήθηκε από τις επιστολές χαρακτήρα που γράψαμε για λογαριασμό του Ντάνι Μάστερσον», αναφέρει νωρίτερα ο Κούτσερ στο ίδιο βίντεο που δημοσιεύθηκε εχθές.«Υποστηρίζουμε τα θύματα. Το έχουμε κάνει αυτό ιστορικά μέσω της δουλειάς μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον». «Η καρδιά μας είναι μαζί με το κάθε θύμα που κακοποιήθηκε σεξουαλικά», καταλήγει η Κούνις στο νέο βίντεο.

Και ενώ θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πως ως άνθρωποι κάνουν τα λάθη τους, και δυστυχώς προσπάθησαν με κάθε τρόπο να υποστηρίξουν έναν κακοποιό, ο οποίος νάρκωνε τα θύματα του προκειμένου να τα βιάσει -η συγγνώμη από τους δυο ηθοποιούς δεν φαίνεται να πείθει ιδιαίτερα. Το τραγικό της ειρωνείας ωστόσο, είναι πως και οι δυο, τόσο ο Άστον και η Μίλα, έχουν γίνει ευρέως γνωστοί για τον ακτιβισμό τους, αλλά και τις δράσεις τους, υπέρ των θυμάτων που έχουν υποστεί σεξουαλικές κακοποιήσεις.

Για την ακρίβεια το κοινό δεν φαίνεται να πείθει ιδιαίτερα από την συγγνώμη του διάσημου ζευγαριού, καθώς σε παλιότερα βίντεο στα οποίο μιλούσαν για τα γυρίσματα που έκαναν μαζί, περιέγραφαν στοιχεία και συμπεριφορές που έδειχναν την κακοποιητική τάση του Μάστερσον.

Μεταξύ άλλων όμως, έρχεται και στην επιφάνεια ένα ακόμη περιστατικό που αφορά τους δυο ηθοποιούς και τον Μάστερσον.

Η υπόθεση της Ashley Ellerin

Και τώρα πάμε σε μια δολοφονία του 2001, όταν ο Κούτσερ έβγαινε με την φοιτήτρια μόδας, Ashley Ellerin. Η 22χρονη από την Ν. Καρολίνα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμα της στο Λος Άντζελες, στις 21 Φεβρουαρίου του 2001. Ο δολοφόνος της, ήταν ο 24χρονος Michael Gargiulo, τον οποίο είχε γνωρίσει τυχαία στην γειτονιά της και έκανε συχνές απροειδοποίητες επισκέψεις στο σπίτι της.

Εκείνη την 21η Φεβρουαρίου του 2001, ο Άστον είχε κανονίσει με την Ashley να βρεθούν και συγκεκριμένα να περάσει να την πάρει προκειμένου να πάνε μαζί σε ένα από τα after party των Grammys. Eκείνος έφτασε σπίτι της, χτύπησε αρκετές φορές την πόρτα, ωστόσο δεν πήρε καμία απάντηση. Εκείνη ήταν νεκρή μέσα στο διαμέρισμα.

Στην κατάθεση του ο ηθοποιός υποστήριξε ακριβώς αυτό. Το ότι πέρασε να την πάρει, αλλά δεν την βρήκε ποτέ. Τα πράγματα όμως, αμφισβητούνται και συγκεκριμένα υποστηρίζεται πως ο Άστον, μπήκε στο σπίτι προκειμένου να δει τι ακριβώς συμβαίνει και δεν απαντά η Ashley και ήρθε αντιμέτωπος με την δολοφονία της, στο ίδιο της το σπίτι.

Τότε κάλεσε τους φίλους και συναδέλφους του, μεταξύ των οποίων και ο Μάστερσον. Εκείνος τότε τον συμβούλεψε να μην κάνει τίποτα και απλώς να φύγει.

Το γεγονός πως ο δολοφόνος βρέθηκε έβαλε μια παύση στην υπόθεση και το πως πραγματικά αντέδρασε ο Άστον, όταν κανείς δεν του άνοιξε την πόρτα δεν το γνωρίζουμε. Ωστόσο φαίνεται πως ο Μάστερσον γνώριζε αρκετά πράγματα για την συγκεκριμένη υπόθεση, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ο Κούτσερ ήθελε να "τα πηγαίνει καλά μαζί του", και αποφάσισε να τον υποστηρίξει και μέσα από τις επιστολές του, προκειμένου ο Ντάνι να μην προχωρήσει σε αποκαλύψεις που θα έφερναν τον Κούτσερ σε πολύ δύσκολη θέση.