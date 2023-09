Η Αριάνα Γκράντε εξηγεί γιατί σταμάτησε τις πλαστικές επεμβάσεις και ξεσπά σε δάκρυα

«Όλα αυτά τα χρόνια είχα κάνει ένα σωρό fillers στα χείλη και μπότοξ», παραδέχτηκε η Γκράντε

Μια από τις συνήθειες που έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος της μόδας, είναι τα beauty videos της Αμερικανικής Vogue, όπου διάσημοι καλλιτέχνες μοιράζονται με το κοινό, τα δικά τους μυστικά ομορφιάς, αλλά και το αγαπημένο τους make up look για εκείνη την περίοδο.



Τα συγκεκριμένα βίντεο έχουν επίσης έναν εξομολογητικό χαρακτήρα, όπου οι celebrities αναφέρονται στην δική τους σχέση με την ομορφιά, με τον εαυτό τους και με την εικόνα τους. Σειρά είχε η νεαρή Αριάνα Γκράντε, η οποία θέλησε να δείξει την δική της περιποίηση δέρματος, αλλά και το κλασικό μακιγιάζ της με έντονο eyeliner. Να σημειωθεί πως η ίδια έχει μπει για τα καλά στον κόσμο της ομορφιάς, έχοντας λανσάρει και το δικό της brand καλλυντικών, την r.e.m.beauty.



Το μακιγιάζ της Γκράντε, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία στην εικόνα της, καθώς στην αρχή της καριέρας της τράβηξε έντονα την προσοχή με τα cat eye looks της και τις pin up εμφανίσεις της. Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν διαφορετικά για εκείνη, καθώς όλα τα σχόλια που δέχονταν για την εμφάνιση της, την επηρέασαν με αποτέλεσμα να «χάσει τον εαυτό της», όπως η ίδια δήλωσε.



Η κακή σχέση που απέκτησε με την εικόνα της, την οδήγησε σε «ένα σωρό fillers στα χείλη και μπότοξ, για πολλά χρόνια». Κάτι για το οποίο μίλησε και στο πρόσφατο βίντεο της:



«Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη μαζί σας. Όλα αυτά τα χρόνια είχα κάνει ένα σωρό fillers στα χείλη και μπότοξ. Όμως σταμάτησα τις επεμβάσεις το 2018, επειδή αισθανόμουν ότι το είχα παρακάνει», εξήγησε αρχικά. «Για πολύ καιρό, θεωρούσα λανθασμένα πως ομορφιά για εμένα, ήταν το να κρύβομαι. Και τώρα αισθάνομαι πως αυτό δεν ισχύει. Και αυτό το κατάλαβα από τότε που σταμάτησα να κάνω fillers και μπότοξ. Ίσως ξεκινήσω ξανά με αυτά μια μέρα, δεν ξέρω πως θα πάει. Ο καθένας κάνει "τα δικά του". Ό,τι σας κάνει να αισθάνεστε όμορφα. Εγώ αυτό υποστηρίζω» σημείωσε η 30χρονη Γκράντε.

ariana grande opens up and gets emotional while talking about getting botox and lip fillers



she stopped in 2018 as she felt like she was hiding pic.twitter.com/nZuedhiKlD