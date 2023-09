Μαρία Σάκκαρη: Η περιουσία της άγγιξε τα 10 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη από αγώνες

H Σάκκαρη έγινε η 70η τενίστρια στην ιστορία που καταφέρνει κάτι τέτοιο

Μπορεί να είναι μόλις 28 ετών, ωστόσο το ταλέντο και η καριέρα της Μαρία Σάκκαρη, την έχουν οδηγήσει ήδη στην κορυφή, έχοντας ξεχωρίσει ως μια από τις καλύτερες τενίστριες παγκοσμίως.



Αυτή τη φορά, η Μαρία Σάκκαρη, κατέκτησε τον τίτλο του Guadalajara Open και το γεγονός αυτό, δεν ήταν μόνο μία από τις πιο μεγάλες νίκες της πορείας της, αλλά σηματοδότησε και ένα σημαντικό ορόσημο για την ίδια. Η νίκη της Σάκκαρη στη Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, τη βάζει και στο κλαμπ των τενιστριών που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν πάνω από 10 εκατ. δολάρια, μόνο από συμμετοχές στα τουρνουά τένις.

Well worth the wait 🎊



Without dropping a set, @mariasakkari wins her second Hologic WTA Tour title in Guadalajara 🏆 pic.twitter.com/P5bPrwzPB8