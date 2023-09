Σοφία Λόρεν: Η 89χρονη σταρ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά από ατύχημα

Διανύει μια σύντομη περίοδο ανάρρωσης, ενώ στην πορεία θα οδηγηθεί στην πλήρη αποκατάσταση

Η Σοφία Λόρεν είχε ένα ατύχημα πριν λίγες ώρες, καθώς έπεσε στο σπίτι της στη Γενεύη λίγες ημέρες μετά τα 89α γενέθλιά της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, η Ιταλίδα σταρ έπεσε ενώ βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού της και μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, διαγνώστηκε με κατάγματα στο ισχίο. «Με την έγκαιρη μεταφορά της στο νοσοκομείο για τους κατάλληλους ελέγχους, η ηθοποιός διαγνώστηκε με κατάγματα στο ισχίο», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον της Λόρεν, προσθέτοντας ότι υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση η οποία υπήρξε επιτυχής.

«Το απόγευμα η Σοφία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ήταν επιτυχημένη. Τώρα θα πρέπει να περάσει μια σύντομη περίοδο ανάρρωσης, ενώ στην πορεία θα οδηγηθεί στην πλήρη αποκατάσταση».

Η Loren είναι βραβευμένη με Oscar Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία La Ciociara του1960. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950, το άστρο της ηθοποιού στο Hollywood άρχισε να λάμπει με ταινίες όπως, Boy on a Dolphin, The Pride and the Passion στο οποίο μάλιστα συμπρωταγωνίστησε με τον Φρανκ Σινάτρα.