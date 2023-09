Χάρι Στάιλς: Στο Βόρειο Λονδίνο με νέα σύντροφο - Ποια είναι η Τέιλορ Ράσελ

Χάρι Στάιλς και Τέιλορ Ράσελ για τρυφερό coffee date

Μετά τον χωρισμό του με την Ολίβια Γουάλντ, και το φιλί του με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο Τόκιο, η προσωπική ζωή του 29χρονου Χάρι Στάιλς, είχε παραμείνει ιδιωτική. Αυτό ωστόσο δεν κράτησε για πολύ, αφού τον Ιούνιο είχαμε τις πρώτες φήμες περί σχέσης με την Τέιλορ Ράσελ.



Αυτές ακριβώς οι φήμες φαίνεται πως επιβεβαιώνονται, αφού την Κυριακή ο νεαρός popstar και η ηθοποιός φωτογραφήθηκαν να κρατιούνται χέρι χέρι, ενώ έβγαιναν για καφέ στο βόρειο Λονδίνο. Το νέο ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει "χαμηλό προφίλ" και στη βόλτα τους περπατούσαν ήρεμοι, με casual διάθεση και γυαλιά ηλίου. Μάλιστα επέλεξαν μια πιο απομονωμένη περιοχή της πόλης, προκειμένου να συζητήσουν και να περάσουν χρόνο ο ένας με τον άλλο, σε ένα ήρεμο περιβάλλον.

Harry Styles and girlfriend Taylor Russell hold hands during romantic stroll in London. https://t.co/O3XL0DtkjC



Οι δυο τους είχαν εντοπιστεί από τους παπαράτσι, ξανά μαζί τον περασμένο Ιούνιο, ενώ οι φήμες περί σχέσης ανάμεσα τους έγιναν ακόμη πιο έντονες απ;o τα μέσα Αυγούστου. Τότε που ο Στάιλς υποστήριξε την ανερχόμενη ηθοποιό στην πρεμιέρα του θεατρικού έργου της The Effect στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου. Μετά την παράσταση, εθεάθησαν να αγκαλιάζονται ενώ επίσης κάνουν παρέα με κοινό τους φίλο, τον διάσημο κωμικό James Corden, ο οποίος ήταν επίσης παρών στο θέατρο.



Και η Ρασέλ όμως, δεν χάνει ευκαιρία να δείξει την υποστήριξη της προς τον Χάρι, αφού ταξίδεψε μέχρι την Βιέννη για να παρακολουθήσει μια από τις μεγάλες συναυλίες του τραγουδιστή, στα πλαίσια του Love on Tour. Σύμφωνα με το E! Online η ηθοποιός παρακολούθησε τη συναυλία από το τμήμα VIP και χόρευε με τις επιτυχίες του, ενώ μετά τη συναυλία, εθεάθησαν να περνούν χρόνο μαζί στην αυστριακή πόλη.

Harry Styles is taking his relationship with Taylor Russell out on the town. https://t.co/1uqJRJclko