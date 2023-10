Με το ζόρι την κράτησε - ήταν έτοιμη για την επανάσταση

Όταν φέρνεις στο μυαλό σου τη Βικτόρια Μπέκαμ, σίγουρα δεν σκέφτεσαι ότι μεγάλωσε σαν εσένα. Δεν πήγε σε δημόσιο σχολείο, στο Γυμνάσιο δεν έβγαινε βόλτες στο γήπεδο του μπάσκετ με ένα κουτάκι αναψυκτικού και, σίγουρα, δεν έπαιρνε λεωφορείο για να κατέβει στο κέντρο.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ Beckham, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τη ζωή του Ντέιβιντ Μπέκαμ που, εκτός από πανέμορφος, είναι ένας από τους διασημότερους και καλύτερους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, έκανε το λάθος να πει ότι η οικογένειά της ανήκε στην εργατική τάξη. Και η εργατική τάξη γέλασε, γιατί η εργατική τάξη ξέρει – το ίδιο κι ο άντρας της.

«Πες την αλήθεια», ακούγεται να της λέει, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της. «Με τι αυτοκίνητο σε πήγαινε σχολείο ο μπαμπάς σου;»

Η Βικτόρια τα μάσαγε, αλλά τελικά το είπε: «Εντάξει, στα ‘80s ο μπαμπάς μου είχε μία Rolls Royce». Ο Μπέκαμ την ευχαρίστησε και αποχώρησε. Εντωμεταξύ εκείνος όντως μεγάλωσε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Eκείνη, ίσως απλώς ήθελε να πει ότι ο μπαμπάς της δούλευε - αφού δούλευε, δεν θα ανήκε στην εργατική τάξη; Girl math.

Hahahaha David Beckham wasn’t having Victoria as coming from a working class family. pic.twitter.com/sVBM7IxK6T