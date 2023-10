Η Σούκι Γουοτερχάουζ αποκάλυψε πως έκανε αποχή από το σεξ για έξι μήνες, για χάρη του Ρόμπερτ Πάτινσον

«Η Σούκι Γουοτερχάουζ και η εξάμηνη περίοδος αγαμίας»

Στα ξένα δημοσιεύματα οι τίτλοι που αφορούν την νυν σύντροφο του Ρόμπερτ Πάτινσον, έχουν κάπως έτσι: «Η Σούκι Γουοτερχάουζ και η εξάμηνη περίοδος αγαμίας». Όπως καταλαβαίνεις, η διάσημη Βρετανίδα ηθοποιός και μοντέλο, μίλησε για τη σχέση της με τον Πάτινσον και αποκάλυψε πως έξι μήνες πριν γνωριστούν, αποφάσισε συνειδητά να περάσει μια φάση όπου δεν θα έβλεπε κανέναν σύντροφο. «Όχι ραντεβού, όχι σεξ, όχι σε τίποτα» είπε η ίδια σε πρόσφατο podcast και αυτό κράτησε για μισό χρόνο.

Εύλογα μπορεί να αναρωτηθείς γιατί να επιλέξει κανείς να περάσει μια τέτοια φάση, αλλά η Σούκι μάλλον έχει τα δίκια της. Χάρη σε αυτήν την εξάμηνη περίοδο που πέρασε χωρίς να βρεθεί με κανέναν, όταν τελικά η ηθοποιός συνάντησε τον Ρόμπερτ, η μεταξύ τους σχέση ήταν πολύ πιο ιδιαίτερη και ξεχωριστή.



Η ίδια, αναφερόμενη σε αυτή την επιλογή της, είπε αστειευόμενη πως για πολλούς ανθρώπους αυτό το «διάστημα αγαμίας» μπορεί να μην είναι και πολύ μεγάλο, αλλά σίγουρα ήταν ό,τι καλύτερο τελικά. «Είναι πολύ σημαντικό να φεύγει από πάνω σου όλο αυτό το χάος του να αναζητάς την προσοχή ή να πρέπει να στέλνεις μηνύματα και να έχεις ενθουσιασμό. Ήθελα να βρω ξανά τον εαυτό μου και ήταν μια πολύ καλή επιλογή αυτή. Καθάρισε πολύ η σκέψη μου και ένιωσα ξανά αυτοπεποίθηση να είμαι ο εαυτός μου, και τότε είναι που τελικά γνώρισα τον σύντροφο μου», εξομολογήθηκε η ίδια στο Driven Minds: A Type 7 podcast.

Σχετικά με το τι την οδήγησε σε αυτήν την απόφαση, η ίδια αποκάλυψε πως έβγαινε για περίπου έναν χρόνο με έναν σύντροφο, ωστόσο τα πράγματα έληξαν άδοξα, αφού εκείνος της έκανε ghosting και τελικά χώρισαν. «Ήταν πολύ άσχημο. Σε αρκετές παλιές μου σχέσεις είχα τυφλωθεί και δεν έβλεπα τα red flags».



Το καλύτερο part του podcast όμως, ήταν όταν αναφέρθηκε σε αυτό το χαρακτηριστικό που πλέον αναζητάει στην σχέση της και την κάνει χαρούμενη: «Για εμένα προσωπικά, αυτό το ένα πράγμα που εκτιμάω απίστευτα στις σχέσεις πλέον, είναι το να υπάρχει κατανόηση. Το να είναι ο σύντροφος μου απόλυτα κατανοητικός μαζί μου, να μπορεί να δει και την δική μου οπτική».



«Όταν νιώθεις σε μια σχέση ασφαλής, τότε μπορούν να συμβούν πραγματικά υπέροχα πράγματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα», τόνισε.



Το διάσημο ζευγάρι πριν από λίγους μήνες μετακόμισε μαζί, αλλά η μετακόμιση ήταν κάπως δύσκολη, αφού η Σούκι όλα αυτά τα χρόνια είχε συλλέξει αρκετά πράγματα στο διαμέρισμα της, τα οποία δεν ήθελε να αποχωριστεί. Για καλή της τύχη όμως, ο Ρόμπερτ την «αποδέχτηκε μαζί με το χάος της». «Είμαι πολύ τυχερή γιατί ο Ρόμπερτ με αποδέχεται εύκολα, τόσο εμένα όσο και το χάος μου. Δεν με κατακρίνει ποτέ γι' αυτό», πρόσθεσε εξηγώντας πως ζήτησε και επαγγελματίες προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο της, αλλά και να επιλέξει τι θέλει να κρατήσει και τι όχι.

