Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: «Με έβαλαν να δαγκώσω νεκρό γύπα για να παίξω τον Κόναν τον Βάρβαρο»

Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός στην αυτοβιογραφία του, για τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας του

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έγραψε την αυτοβιογραφία του – βιβλίο αυτοβοήθειας με τίτλο Be Useful: Seven Tools for Life (Να είσαι χρήσιμος: 7 Εργαλεία για τη Ζωή) και αποκαλύπτει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, όταν προετοιμαζόταν για τους σημαντικότερους ρόλους του. Το χειρότερο όλων, ήταν το 1982. Θα υποδυόταν τον Κόναν τον Βάρβαρο και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζον Μίλιους, τον ανάγκασε να δαγκώσει πραγματικό, νεκρό γύπα.

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό «απαίσιο πράγμα» που τον έβαλε να κάνει.

«Έμαθα να ιππεύω, να ανεβαίνω σε καμήλες και ελέφαντες. Έμαθα να πηδάω από μεγάλους βράχους, να σκαρφαλώνω και να αιωρούμαι από μακριά σχοινιά, να πέφτω από μεγάλο ύψος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Βασικά, πήρα σε άλλη επαγγελματική σχολή, για επίδοξους ηθοποιούς δράσης».

«Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Μίλιους με έβαλε να κάνω κάθε λογής απαίσια πράγματα. Σερνόμουν σε βράχους, γυρνώντας ξανά και ξανά τις λήψεις, μέχρι που μάτωναν οι πήχεις μου. Έτρεχα και με κυνηγούσαν άγρια σκυλιά, που με έπιαναν και με πετούσαν σε θάμνο όλο αγκάθια. Δάγκωνα αληθινό, νεκρό γύπα και έπρεπε να ξεπλένω το στόμα μου με οινόπνευμα, μετά από κάθε λήψη (η ΡΕΤΑ θα έκανε πάρτι με αυτό). Μία από τις πρώτες μέρες γυρισμάτων, κόπηκα τόσο στην πλάτη μου που χρειάστηκε να κάνω 40 ράμματα».

Ό,τι κι αν συνέβη στο σετ, βέβαια, δεν τον κράτησε μακριά από τους στόχους του – έπαιξε, άλλωστε, και στο sequel, που κυκλοφόρησε το 1984.

Για χάρη του Terminator, ο Σβαρτσενέγκερ γύρισε κάθε σκηνή μόνος του, χωρίς κασκαντέρ.

«Γινόμουν μηχανή: έδενα τα μάτια μου μέχρι να μπορώ να γυρίσω με τα μάτια κλειστά τις σκηνές με τα όπλα, και πυροβολούσα τόσο πολύ που, στο τέλος, δεν ανοιγόκλεινα καν τα μάτια μου, όταν έφευγε η σφαίρα από το όπλο», έγραψε. «Στο Terminator 2, μάτωναν τα δάχτυλά μου από το όπλο, για κάτι που θα κρατούσε 2 δευτερόλεπτα. Δεν παραπονέθηκα».