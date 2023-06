Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Η μητέρα του έκλαιγε επειδή είχε αφίσες με άνδρες στο δωμάτιό του - Κάλεσε γιατρό στο σπίτι

Η αποκάλυψη του ηθοποιού για την παιδική του ηλικία και ο μεγαλύτερος φόβος της μητέρας του

Είναι μια προσωπικότητα που απασχολεί έντονα τα media έντονα εδώ και δεκαετίες -τόσο με τα σωστά του, όσο και με τα λάθη του. Μπορεί σήμερα να είναι ένας διάσημος ηθοποιός και επιχειρηματίας (και πρώην Κυβερνήτης της Καλιφόρνια), με τους πάντες να λένε τα καλύτερα για την συνεργασία μαζί του, ωστόσο ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ δεν έφτασε μέχρι εδώ τόσο απλά.

Ο διάσημος ηθοποιός έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για το παρελθόν του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και αυτήν τη φορά, βρέθηκε καλεσμένος στο «Academy Museum of Motion Pictures» του Λος Άντζελες, προκειμένου να δώσει μια ομιλία.



Στην ομιλία αυτή, αναφέρθηκε στην παιδική του ηλικία, αλλά και στη μητέρα του, η οποία είχε μια πολύ λανθασμένη αντίληψη τόσο για το παιδί της, όσο και για τα κοινωνικά φύλα. Όπως ο Σβαρτσενέγκερ εξομολογείται, ο μεγαλύτερος φόβος της ήταν να μη γίνει ο γιος της γκέι.

