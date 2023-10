Η Τζένιφερ Λόπεζ φωτογραφίζεται μόνο με εσώρουχα για τη νέα της συλλογή με την Intimissimi, «This is Me Now»

Η συλλογή της Τζένιφερ Λόπεζ είναι εμπνευσμένη από το νέο της άλμπουμ

Η τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ παρουσίασε μια exclusive capsule συλλογή με το ιταλικό brand εσωρούχων Intimissimi. Το όνομα της συλλογής είναι «This is Me Now» και είναι ήδη διαθέσιμη για αγορά. Η νέα σειρά είναι εμπνευσμένη από το νέο άλμπουμ της Λόπεζ, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο. Η αμερικάνικη δημιουργικότητα συναντά το ιταλικό design και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό.

Η lingerie πάντα επέτρεπε στην Τζένιφερ Λόπεζ να γιορτάσει τον εαυτό της και από αυτό ακριβώς το πάθος πυροδότησε την συλλογή. Η «This is Me Now» περιέχει 41 διαφορετικά κομμάτια, ανάμεσα στο οποία υπάρχουν δαντελένια slip φορέματα, ρόμπες, πιτζάμες, σουτιέν, εσώρουχα και ζαρτιέρες σε nude, μαύρο και σμαραγδί χρώματα.

Η τραγουδίστρια ήταν -προφανώς- η οικοδέσποινα του launch πάρτυ της «This is Me Now» σειράς, όπου φόρεσε δύο διαφορετικά looks, τα οποία αναδείκνυαν τα εσώρουχά της με τον πιο sexy και chic τρόπο. Το πρώτο ήταν ένα μαύρο deux pieces με mini φούστα και λευκά τριαντάφυλλα από την ανοιξιάτικη συλλογή του οίκου Balmain για το 2024 και το δεύτερο ένα see-through nude φόρεμα από τον οίκο Zuhair Murad και την pre-fall 2023 συλλογή του.