Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παραδίδει μαθήματα στιλ με την τελευταία της εμφάνιση

Όταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ντύνεται σαν τον εαυτό της και όχι σαν την Κάρι, τότε το αποτέλεσμα σίγουρα είναι πολύ καλύτερο

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θεωρείται ένα από τα fashion icons της εποχής μας λόγω του ρόλου της ως fashionista στην επιτυχημένη σειρά Sex And The City, αλλά και λόγω της προσωπικής της αισθητικής εκτός πλατό. Βέβαια καθώς η Σάρα Τζέσικα έμπαινε όλο και περισσότερο μέσα στον ρόλο της Κάρι, τόσο βλέπαμε και το προσωπικό της στιλ να αλλάζει και να συμβαδίζει κάπως με τον χαρακτήρα της σειράς. Όχι πάντα, αλλά σε πολλές εμφανίσεις της, ήταν λες και βλέπαμε την Κάρι και όχι την Σάρα. Μη ξεχνάμε άλλωστε πως η Κάρι Μπράντσο ήταν οριακά εμμονική με τα παπούτσια στη σειρά και μετά η Σάρα Τζέσικα ξεκίνησε το δικό της rand παπουτσιών, το SJP by Sarah Jessica Parker. Τυχαίο;

Αυτή τη φορά λοιπόν η Σάρα Τζέσικα έκλεψε την προσοχή μας λόγω μιας εμφάνισης, που φαινομενικά είναι κομψή και απλή, αλλά αν την αναλύσεις λίγο γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας εμφανίστηκε στο 2023 Good+Foundation Benefit στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα κλος midi φόρεμα στο χρώμα του κερασιού, συνδυασμένο με ένα μεσάτο, μπροκάρ και ιβουάρ μαντό με κρυστάλλινα κουμπιά και στα πόδια φούξια πέδιλα. Εξαιρετικός συνδυασμός μεταξύ κερασί και φούξια, που έρχεται σε ισορροπία με το ιβουάρ και υφές που κομπλιμεντάρουν η μια την άλλη, ενώ η λάμψη των παπουτσιών ταιριάζει με τα κουμπιά από το παλτό. Επίσης η τσάντα ήταν αρκετά λαμπέρη και όσο μεγάλη χρειαζόταν.

GETTY IMAGES

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πριν από αυτή την -πραγματικά- πολύ fashion εμφάνιση, είχε μιλήσει στην British Vogue για την σχέση της με τη μόδα και πώς αυτή άλλαξε με τα χρόνια.