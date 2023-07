Τζέιν Μπίρκιν: Έφυγε από τη ζωή η διάσημη ηθοποιός, τραγουδίστρια και fashion icon

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια της δεκαετίας του '60 που αγάπησε όλος ο κόσμος

Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και major fashion icon, Τζέιν Μπίρκιν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ. Η Βρετανίδα star, από την οποία έχει πάρει το όνομά της η διάσημη τσάντα Birkin του οίκου μόδας Hermès, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της από την οικονόμο της, όπως αναφέρουν σήμερα η εφημερίδα Le Parisien και το τηλεοπτικό δίκτυο BFM επικαλούμενα πρόσωπα του στενού της κύκλου.

Η Τζέιν Μπίρκιν ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός και κέρδισε διεθνή αναγνώριση λόγω την σχέση της με τον Σερζ Γκενσμπούρ, εντός και εκτός ταινιών. Το ζευγάρι γνωρίστηκε ενώ συμπρωταγωνιστούσαν το 1969 σε μια γαλλική, σατιρική, ρομαντική κωμωδία με τίτλο Slogan και παρουσίασαν και το πρώτο τους άλμπουμ τον ίδιο χρόνο. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ ήταν το πασίγνωστο τραγούδι «Je t'aime...moi non plus», το οποίο έφτασε στο #1 του Βρετανικού Singles Chart. Το 1971 γεννήθηκε η κόρη τους Σαρλότ Γκενσμπούρ, επίσης διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1976, η Μπίρκιν εμφανίστηκε στην αμφιλεγόμενη ταινία Je t’aime moi non plus σε σκηνοθεσία του Γκενσμπούρ. Μετά τον χωρισμό τους το 1980, η Μπίρκιν συνέχισε να δουλεύει, παίζοντας σε πάρα πολλές ταινίες και ηχογραφόντας πολλά solo άλμπουμς.

Η Τζέιν Μπίρκιν , γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1946 στο Λονδίνο. Ήταν Αγγλίδα ηθοποιός, αλλά γαλλόφωνη τραγουδίστρια και ζούσε στη Γαλλία από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ενώ είχε πολιτογραφηθεί Γαλλίδα. Το 2001 της απονεμήθηκε η διάκριση του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και στη Γαλλία, τιμήθηκε με τη διάκριση του μέλους του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων.