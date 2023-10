Κι όμως, αυτό είναι το χρώμα που βλέπαμε παντού στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας ένα χρώμα κυριαρχούσε

Ο «μήνας μόδας» ολοκληρώθηκε με το κλείσιμο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι και, όπως είναι προφανές, ο κάθε «κατεργάρης» γυρίζει στον πάγκο του. Όλοι οι influencers, celebrities, μοντέλα,δημοσιογράφοι, byers και fashion enthusiasts γυρίζουν στις βάσεις τους και συνεχίζουν τη ζωή τους μετά το μεγάλο αυτό fashion διάλειμμα.

Όπως σε κάθε Εβδομάδα Μόδας, έτσι και στο Παρίσι, οι τάσεις που προτείνουν οι σχεδιαστές για την επόμενη σεζόν κάνουν την εμφάνισή τους στις πασαρέλες, αλλά οι τάσεις της τρέχουσας σεζόν και τα νέα trends εμφανίζονται στο front row και στο street style. Ναι, φυσικά και φορούν πολλά από τα κομμάτια που «περπάτησαν» στην πασαρέλα την άνοιξη και ήταν προτάσεις σχεδιαστών, αλλά τώρα πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους παίρνουν άλλη διάσταση, παίρνουν ζωή και μπορούν να δημιουργήσουν και νέα trends, όπως και να εξελίξουν τα ήδη υπάρχοντα.

Στο Παρίσι λοιπόν είδαμε πολλά looks, άλλα ενδιαφέροντα, άλλα αδιάφορα, άλλα αισθητικά άρτια και άλλα -δυστυχώς- ακαλαίσθητα. Το κοινό χαρακτηριστικό όμως των περισσότερων αυτών looks ήταν ένα συγκεκριμένο χρώμα. Το κόκκινο, που αδιαμφισβήτητα είναι το χρώμα του fw 2023 -ό,τι και να λέει η Pantone- κυριάρχησε στους δρόμους του Παρισιού και επιβεβαίωσε την τάση. Στην παρακάτω λίστα θα δεις μερικά από τα street style looks που ξεχωρίσαμε από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.