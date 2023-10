Ο Τιμ Μπάρτον ελαφρώς κριντζ και απίστευτα ερωτευμένος στο πλευρό της Μόνικα Μπελούτσι

Ο Τιμ Μπάρτον μας δείχνει τι σημαίνει να είσαι συνοδευόμενος από την Μόνικα Μπελούτσι στο κόκκινο χαλί

Είχαμε πολύ καιρό να εντοπίσουμε έναν τόσο χαριτωμένο, αυθόρμητο, παράξενο και ταυτόχρονα ερωτευμένο και χαρούμενο άνθρωπο, σε ένα κόκκινο χαλί. Συνήθως οι celebrities είναι ιδιαίτερα συγκρατημένοι, πόσο μάλλον σε επίσημες εμφανίσεις και κοσμικές εκδηλώσεις. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για τον Τιμ Μπάρτον, τον νέο σύντροφο της Μόνικα Μπελούτσι, με τον οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά μαζί στο κόκκινο χαλί.

