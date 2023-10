Αντζελίνα Τζολί: Το ευχαριστήριο χειρόγραφο σημείωμα που άφησε σε ξενοδοχείο της Ηλείας

Η Αντζελίνα Τζολί θέλησε να ευχαριστήσει για την φιλοξενία, με ένα (δυσανάγνωστο) σημείωμα

Θα μπορούσε να θυμίζει συνταγή γιατρού. Θα μπορούσε να ήταν κάποιο καλλιγραφικό σημείωμα άλλης εποχής. Αλλά όχι, είναι απλώς ένα χειρόγραφο σημείωμα της Αντζελίνα Τζολί, προς το προσωπικό του ξενοδοχείου όπου διέμεινε στην Ηλεία. Σε περίπτωση που δεν το γνώριζες, η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε στην Ηλεία για τα γυρίσματα της ταινίας "Maria", στην οποία υποδύεται την Ελληνίδα υψίφωνο, Μαρία Κάλλας.



Κατά την παραμονή της εδώ η Τζολί επισκέφθηκε και το Κατάκολο, όπου βρίσκεται η θαλαμηγός «Χριστίνα» του Αριστοτέλη Ωνάση. Ζήτησε μάλιστα να μείνει εκεί ωστόσο τα συνεργεία ήταν ιδιαίτερα αυστηρά προκειμένου να μην προκληθούν ζημιές στην διάσημη θαλαμηγό, και τελικά της αρνήθηκαν τη διαμονή.

Angelina Jolie's last day of filming in Greece for "Maria" - She boards the Christina O yacht https://t.co/lLLnZmtreC pic.twitter.com/Y3NFOUXpxj