Μάθιου Πέρι: Η αντίδραση των celebrities στον θάνατό του - Από τον Τριντό μέχρι τη Μάγκι Γουίλερ

Όλοι, φίλοι και πρώην συνεργάτες, είχαν να πουν ότι ήταν ο πιο αστείος και καλός άνθρωπος σε κάθε δωμάτιο

Η είδηση του θανάτου του Μάθιου Πέρι σόκαρε το Χόλιγουντ, και όχι μόνο. Από πρώην συνεργάτες μέχρι παιδικούς φίλους, οι άνθρωποι που πέρασαν από τη ζωή του, εξέφρασαν τη θλίψη τους στα social media.

Η Μόργκαν Φέρτσαϊλντ, η οποία υποδύθηκε τη μητέρα του στα Φιλαράκια, έγραψε στο X: «Είμαι συντετριμμένη για τον θάνατο του ‘γιου’ μου, Μάθιου Περί. Ο χαμός ενός τόσο νέου και λαμπερού ηθοποιού, είναι σοκ. Στέλνω την αγάπη και τα συλλυπητήρια μου στους φίλους και την οικογένεια του, ειδικά στον πατέρα του, Τζον Μπένετ Πέρι, με τον οποίο συνεργάστηκα στο Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew».

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr

H Μάγκι Γουίλερ, που έπαιζε την Τζάνις στο Friends, έγραψε στο IG: «Τι απώλεια. Θα λείψεις στον κόσμο, Μάθιου Πέρι. Η χαρά που έδωσες σε τόσους ανθρώπους, τόσο σύντομα, θα ζήσει. Νιώθω τέτοια ευλογία για κάθε δημιουργική στιγμή που μοιραστήκαμε».

Ο Καναδός Πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο ο Πέρι ήταν συμμαθητής στο σχολείο, έγραψε στο Χ: «Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι είναι λυπηρός και σοκαριστικός Ποτέ δεν θα ξεχάσω τα παιχνίδια που παίζαμε, και ξέρω ότι οι άνθρωποι ανά τον κόσμο δεν θα ξεχάσουν τη χαρά που τους έδωσε. Σε ευχαριστώ για τα γέλια, Μάθιου. Σε αγαπούσαν - και θα μας λείψεις».

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.